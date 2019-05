Non sarà una puntata priva di sorprese quella odierna del Grande Fratello versione nip. Chissà quale escamotage riuscirà a trovare Barbara d'Urso per far impazzire lo share? Intanto una serie di "calamità" naturali mettono a dura prova i concorrenti che prima hanno dovuto fare i conti con un fulmine e che ora invece devono aiutare Serena Rutelli con qualche dolore lombare dovuto ad una sfortunata caduta.

Un fulmine si accanisce contro il Grande Fratello

Chi dice Grande Fratello dice danno? Aleggia un po' di sfortuna in questi giorni all'interno della casa più spiata d'Italia che deve confrontarsi con una serie di spiacevoli eventi, per fortuna, tutti risolvibili. Certo, non sarà stato divertente dover fare i conti all'improvviso con un fulmine.

Mentre ieri sera la Capitale veniva imperversata da una pioggia impetuosa, un lampo ha messo a dura prova la casa del Grande Fratello, facendo saltare del tutto il contatto audio. Un fiume d'acqua ha poi iniziato a scrosciare all'interno della casa, attimi di semi-panico testimoniati dalla stessa Barbara d'Urso attraverso il suo profilo Instagram. Fortunatamente però, all'una e mezza di notte l'allarme era già rientrato.

Acqua all'acqua: incidente lombare per la Rutelli

All'indomani dall'acqua che pioveva dall'alto, a dar fastidio ai concorrenti -a dirla meglio, ad una concorrente e basta - è l'acqua che ristagna sul pavimento. Proprio questa mattina infatti, Serena Rutelli si trovava nel bagno e finita la doccia, ha cercato di indossare l'accappatoio. In preda all'ilarità, la Rutelli si è scatenata in un balletto che però le è costato una bruttissima caduta a terra che, in un primo momento, ha spaventato tutti gli inquilini presenti.

Un'angoscia smorzata fortunatamente, anche questa, dalla risata fragorosa della Rutelli, arrivata a fugare ogni cattivo presagio. Un po' ammaccata e con qualche dolore alla schiena, la Rutelli si è ritirata su senza troppa difficoltà. Manca ancora qualche ora prima della diretta di questa sera, tempo sufficiente per far accadere qualcos'altro? Se sarà così, sicuramente ce lo dirà in diretta Barbara d'Urso.

*immagine in alto: Serena Rutelli al Grande Fratello 16 (frame)