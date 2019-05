È un periodo felice per Massimo Boldi che, dopo la delusione con Loredana De Nardis, sembra aver ritrovato il sorriso con una nuova ragazza. L’attore, 73 anni, è stato fotografato a Milano con l’imprenditrice romana Enrica Tarolla, 32 anni. Dai loro sorrisi e dalla loro complicità, sembra che i 41 anni di differenza non siano un ostacolo.

La delusione e la rinascita di Massimo Boldi

Solo qualche mese fa, Boldi aveva dichiarato di essere rimasto molto deluso e amareggiato dall’esperienza con Loredana De Nardis. La relazione gli aveva fatto capire che non ci sarebbe mai più stata nessuna come la moglie Marisa. Da quel momento, l’ha confessato lui stesso, ha frequentato tante ragazze, ammettendo di volersi ancora godere la vita. Ma nessuna aveva, evidentemente, attirato la sua attenzione. In pochi mesi sembra che le cose siano cambiate. Dapprima, a inizio aprile, la gioia per la nascita del terzo nipotino, ora la felicità per questa nuova intesa. A conquistare il suo cuore è stata la giovane imprenditrice romana, Enrica Tarolla. La 32enne ha un’agenzia che fornisce hostess e servizi per eventi.

Le foto esclusive di Enrica Tarolla e Massimo Boldi che passeggiano per Milano. Fonte: Settimanale Oggi

Nessuna ufficializzazione

Né la 32enne né Boldi hanno ufficializzato il loro rapporto. Ma, dalle foto pubblicate dal settimanale Oggi, si evince una complicità tra i due. Le foto esclusive li ritraggono mentre passeggiano per Milano. Nelle immagini, Enrica Tarolla che fa acquisti in un negozio di scarpe, l’attore e l’imprenditrice che mangiano in un locale con vista Duomo. Infine, la passeggiata che si conclude con un bacio. Qualche giorno fa, Boldi ha ironizzato su questa frequentazione. Sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato il servizio fotografico accompagnato da una didascalia in cui scrive: "Pensa un po’! Uno non può uscire a pranzo con un'amica che subito si ritrova fidanzato!".

Il bacio tra Enrica Tarolla e Massimo Boldi. Fonte: Settimanale Oggi

Una frequentazione che dura da mesi

Massimo Boldi ed Enrica Tarolla si frequenterebbero già da qualche mese. I due, infatti, si conoscono da tempo e a febbraio erano insieme al Festival di Sanremo. A confermarlo i profili social dei due. L’imprenditrice ha pubblicato alcune foto del Festival in cui appare con l’attore e alcuni ospiti della kermesse, come Irama e Carlotta Maggiorana, l’ultima Miss Italia. Da uno dei commenti sotto questo post si intuisce che il rapporto tra la Tarolla e Boldi è più forte di un’amicizia. Un utente le ha scritto: "Che meraviglia Enrica! Boldi non ti molla più, mica scemo". Lei ha risposto: "Sono io che non mollo più lui".

Massimo Boldi, Irama e Enrica Tarolla. Fonte: Enrica Tarolla/Instagram

Sotto un’altra foto, l’attore le aveva scritto "Bellissima sei tu", la risposta delle 32enne era stata: "Tu sei più bello però, non posso competere". Che sia una forte amicizia o amore solo il tempo potrà confermarlo. Ciò che è certo è che, quasi come avesse avuto una premonizione, Boldi quasi un anno fa aveva dichiarato, scherzando: "Farò la fine di Charlie Chaplin, finirò la carriera e la vita con una donna giovane".