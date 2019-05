Per Meghan Markle la vita a palazzo non è mai stata facile, già prima di unirsi in matrimonio con il principe Harry. Lo dimostrano gli scottanti scoop che, a cadenza chirurgica, hanno tempestato il suo percorso verso l'altare. Dai parenti americani, pronti a dispensare pillole di veleno sul suo conto, al passato di attrice e donna di mondo, sono tanti i dettagli che inchiodano la sua ascesa sociale al fosco perimetro di una personalità invisa alla regina. Verità o suggestioni, non è dato saperlo. Quel che è certo è che il gossip non si stanca di lei, e spunta un presunto flirt a cavallo tra il divorzio da Trevor Engelson e l'incontro con il secondogenito di Lady Diana.

Meghan Markle: spunta un flirt

Fresca di maternità e di primo di anniversario di nozze, Meghan Markle si gode il piccolo Archie Harrison nel caldo rifugio di Frogmore House. Ma non c'è tregua per la Royal family, nella fisiologica esposizione mediatica a cui ogni membro è sottoposto.

L'attenzione dei media sulla duchessa di Sussex non è certo destinata a spegnersi, visto l'incredibile successo riscosso dall'ex attrice di Suits in tutto il Regno Unito. Dal passato emerge una presunta liaison con Matt Cardle, volto noto al pubblico inglese per le sue numerose apparizioni televisive.

Si tratterebbe di un flirt datato 2015, consumato nel periodo successivo al divorzio dal primo marito, Trevor Engelson, e immediatamente precedente all'incontro con Harry.

Messaggi tra Meghan Markle e Matt Cardle

Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, tra Meghan Markle e Matt Cardle si sarebbe innescato un fitto scambio di messaggi in occasione di una vacanza dell'allora attrice nel Regno Unito. Lui non è ignoto al grande pubblico, in quanto vincitore della versione british di X Factor di quell'anno (2015).

Secondo il Sun, sarebbe stato proprio Cardle a fare il primo passo, contattando la stella statunitense su Instagram. Le conversazioni tra i due si sarebbero fatte sempre più coinvolgenti, fino a sfiorare l'idea di un appuntamento.

A questo esordio promettente, però, avrebbe fatto seguito un netto cambio di rotta: Matt Cardle avrebbe conosciuto una donna, ora sua fidanzata, che gli avrebbe fatto archiviare definitivamente le ambizioni sentimentali nei confronti della futura duchessa. E il forfait non sarebbe stato dei più 'galanti': per ovviare all'incontro, Cardle l'avrebbe liquidata semplicemente non rispondendo al suo ultimo sms.