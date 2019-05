Live - Non È La D'Urso in questi mesi si è rivelato un vero successo e Barbara si conferma campionessa dei talk-show. La stagione televisiva però giunge al termine e come ogni spettacolo acclamato dal pubblico anche su questo si prepara a calare il sipario.

Più si avvicina il termine ultimo, più diventano succosi gli argomenti e gli ospiti che transitano per il salotto di Carmelita. Ed anche la prossima puntata sembra promettere grandi colpi di scena.

L'ultima puntata di Live

Il termine ultimo è stato deciso: la puntata che chiuderà questa prima e strabiliante edizione di Live - Non È La D'Urso andrà in onda mercoledì 19 giugno.

A lanciare l'indiscrezione è come sempre il ben informato Davide Maggio che dal suo profilo Instagram pare abbia informato gli affezionati telespettatori di Barbara. Il suo pubblico può comunque stare sereno del fatto che si andrà avanti con un altro mese abbondante di programmazione.

Anticipazioni

Intanto cresce l'attesa per la prossima puntata di Live - Non È La D'Urso, dal momento che, stando alle anticipazioni, si toccheranno temi caldi del gossip e dei principali programmi tv in circolazione.

Eliana Michelazzo

Anzitutto nello studio di Barbara D'Urso sarà ospite Eliana Michelazzo, socia di Pamela Perricciolo e manager della Prati, coinvolta in prima persona nello scandalo di Mark Caltagirone. La Michelazzo, sembra, farà importanti rivelazioni che potrebbero segnare una svolta in quello che è stato definito il giallo del gossip. Che c'entri qualcosa con quanto rivelato da Georgette Polizzi? Già solo questa chicca in realtà sembra capace di assicurare a Carmelita il botto di ascolti. Ma Barbara no si ferma certo qui, sicuramente per mercoledì avrà in serbo per il suo pubblico altri fuochi pirotecnici. Ma se queste sono le prefazioni della puntata di mercoledì 22 maggio, cosa starà escogitando la D'Urso per il gran finale previsto il 19 giugno?