Pensavamo che con Mark Caltagirone si fosse toccato il punto più surreale dello skyline del gossip trash all’italiana. Non era così: non avevamo ancora scoperto il misterioso caso di Eliana Michelazzo, eterna fidanzata di un uomo inesistente ed ora apparentemente vittima di una clima di terrore.

Eliana Michelazzo, dopo settimane, ha detto la verità su Mark Caltagirone, dicendo che non esiste (ipotesi che in molti avevano sottilmente “subodorato”) ed ha anche dichiarato che il clima attuale la farebbe sentire poco protetta, al punto che vorrebbe entrare nella casa del GF allo scopo di “essere protetta”. Dall’alto, però, sembra essere arrivato uno stop senza possibilità di trattativa…

Una vita tra fidanzati "fantasma"

Eliana Michelazzo è ormai al centro dell’attenzione esattamente come lo era Pamela Prati fino a qualche giorno fa: non ha ancora cominciato ad andarsene teatralmente dagli studi televisivi, ma non perdiamo le speranze. Per ora si sa quello che ha dichiarato lei: che Caltagirone non esiste, che lei è stata ingannata e che per dieci anni sarebbe stata addirittura fidanzata con un certo Simone, un fidanzato fantasma. Come non ci si possa accorgere in dieci anni di non stare con una persona reale, non è dato saperlo. Tanto che, come ha fatto notare il giornalista Carlo Mondonico al programma Spoiler di Radio Lattemiele, 10 anni fa la Michelazzo già parlava di Simone Coppi, addirittura dichiarando di essersi sposata. Lo avrebbe detto in un video su YouTube: "Visto che mi sono sposata e mi voglio creare una famiglia, non mi interessano più tutte le altre cose, ma solo vivere la mia vita. Ho anche visto che qualcuno ha anche dubitato della mia storia, del mio matrimonio, di tutte le cose che ho fatto e che ho detto fino a oggi. Invece questo video è per dirvi che è tutto vero”. Addirittura, il “matrimonio” era stato tema sviscerato anche su Visto: "Simone fa un lavoro di responsabilità a causa del quale preferisce non apparire sui giornali. Da settimane sono letteralmente presa di mira dai maligni per questa storia”.

Niente GF per Eliana Michelazzo

Ad ogni modo non sarà la Casa del GF il bozzolo protettivo di Eliana Michelazzo. Mediaset ha infatti diramato una nota ufficiale, in cui si legge che “L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall'editore di Mediaset”.

La Michelazzo può comunque contare sul sostegno delle amiche: Selvaggia Roma ha infatti fatto sapere di essere molto vicina all’amica e di essere intenzionata a stare dalla sua parte: "Mi sono ritrovata a soccorrere un’amica nel cuore della notte con il mio compagno. E non si può immaginare il dolore, nel vedere un’amica in condizioni davvero critiche…”.