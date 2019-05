Il 20 maggio scorso il Leone di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, ha compiuto felicemente 76 anni. Un giorno importante per il cantante, ultimamente tornato sulle prime pagine dei giornali con il desiderio di poter essere chiamato ad essere direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Bando all'Ariston, ora però l'attenzione si concentra su di lui e sul suo compleanno, ancor più sugli auguri ricevuti dalle donne della sua vita.

Il compleanno anticipato

Anche se mancano del tutto i motivi, i presupposti e le novità, c'è sempre modo di parlare di Loredana Lecciso e Romina Power. Le domande, prima o poi, vertono sempre sulle donne di Al Bano Carrisi e anche in occasione del suo compleanno ogni interrogativo permane immobile sul trio.

Interpellato a La Vita in Diretta, al cantante è stato infatti domandato come avesse intenzione di festeggiare i suoi 76 anni e, soprattutto, chi gli avesse fatto per prima gli auguri tra Loredana e Romina.

In pole position c'è Loredana Lecciso

"La prima telefonata è stata di Loredana alle 00:07 di ieri notte, poi è arrivata anche quella di Romina", ha così dichiarato Al Bano al talk della Rai. Sempre il cantante, subito dopo: "Non c'è niente di più bello quando nel rapporto, in questo tipo di situazione, vince il gran rispetto".

Intanto molti fan si stanno divertendo su Instagram cercando di capire a chi appartenga la mano sospetta apparsa a lato in una fotografia postata da Loredana Lecciso. Al Bano infatti, che il giorno del suo compleanno era impegnato a Napoli in compagnia di Andrea Bocelli, è stato festeggiato con un po' di anticipo dalla ex - presunta ex, non ex - Loredana Lecciso e dai suoi due figli avuti dalla showgirl.

La Lecciso ha deciso di far confezionare appositamente per Al Bano una bellissima torta floreale, immortalata anche questa nello scatto poi pubblicato sui social.

Il giallo del "fotomontaggio"

"Festeggiato in anticipo... 💙💙💙", ha scritto la Lecciso in didascalia ma l'occhio attento dei fan è fisso su quella mano che spunta a destra, una mano che per molti è sospetta e che potrebbe essere proprio quella di Romina Power a giudicare dai braccialetti.

Ma ovviamente, sono illazioni. Intanto tra i commenti si agita l'ironia dei fan: "In anticipo con la mano di Romina accanto", scrive un utente. E ancora: "La mano di Romina che ci fa li haha". Qualcuno però è pronto a fugare ogni dubbio: "Ma per favore... Nessuna Romina era presente! Sarà il braccio di Loredana visto che in quel momento lei non stava seduta coi figli visto che la foto non è originale Ma un fotomontaggio".

Proprio così, si è acceso sempre nei commenti un dibattito sull'originalità dello scatto che, secondo molti, sarebbe in realtà un fotomontaggio.

*immagine in alto: fonte/Instagram Loredana Lecciso