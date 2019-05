Carlotta Mantovan, di nuovo sorridente per la sua Stella

Un nuovo dolce sorriso sul volto di Carlotta Mantovan. A poco più di un anno dalla terribile morte di Fabrizio Frizzi, compaiono alcuni scatti di una (almeno apparentemente) ritrovata serenità della compagna del presentatore, a passeggio con la figlia Stella. Premurosa e solare, la Mantovan accompagna la bimba di 6 anni a fare shopping, nella scelta di un paio di scarpine. Momenti di vita di tutti i giorni, dopo il gravissimo lutto abbattutosi sulla loro famiglia del quale da poco si è ricordato il primo anniversario.

Carlotta Mantovan, che bello lo shopping mamma-figlia

Mano nella mano per le vie e i negozi, come solo "fra ragazze" è divertente fare. Carlotta Mantovan e Stella Frizzi sono state immortalate dai paparazzi di Chi in un comune pomeriggio di shopping. È confortante per tutti coloro che amavano e seguivano Fabrizio Frizzi vedere le immagini del sorriso della vedova. Le ultime, pubblicate da Diva e donna, la ritraevano cupa e malinconica poche settimane fa, da sola. Si mostra invece molto diversa in compagnia di Stella, la figlia avuta con Fabrizio.

Carlotta Mantovan sorridente a passeggio con Stella Frizzi (Foto Chi)

In una mano i pupazzi, nell'altra la manina della figlia. Un sorriso ritrovato, forte solo per Stella, senza il papà da più di un anno.

Carlotta Mantovan fa provare delle scarpe alla figlia Stella (Fonte Chi)



Mantovan, ritrovare la serenità dopo Fabrizio

A parte gli scatti rubati dei fotografi, le uniche testimonianze del privato della famiglia di Fabrizio Frizzi sono rappresentate dai profili social di Carlotta Mantovan. La modella ha partecipato a programmi come Portobello e Tutto salute, ma il tempo libero è tutto dedicato alla figlia e all'equitazione, la grande passione della Mantovan. Uno degli ultimi post mostrano un disegno della bambina della coppia, con Carlotta accanto al suo cavallo.