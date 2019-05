Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello si può dire che Francesca De Andrè stia affrontando al reality il suo momento più critico. La giovane figlia d'arte è stata lasciata in diretta e ha visionato le prove dell'effettivo tradimento di Giorgio Tambellini. Quella sera la De Andrè avrebbe dovuto incontrare Mila Suarez, pronta a denunciarla per "atti di bullismo", per un confronto. Tuttavia le emozioni e le batoste per Francesca sono state così pesanti quella sera che l'incontro non ha avuto luogo.

Intanto a rompere il silenzio è la sorellastra di Francesca, Alice De Andrè, nata dal matrimonio di Cristiano con Sabrina La Rosa. Quest'ultima, a differenza dei fratelli Francesca, Filippo e Fabrizia è in buoni rapporti con il padre. La giovane ha voluto con un post su Instagram esprimere quello che prova guardando la sua sorellastra tra le mura della Casa, sottoposta a diverse sfide.

Le accuse di Mila Suarez

Francesca è stata accusata da molti, che l'hanno osservata all'interno della Casa, di atteggiamenti troppo spavaldi e reazioni spesso inclini alla rabbia. Tuttavia. Ultima, in ordine cronologico è stata Vladimir Luxuria che ha voluto dare un consiglio spassionato alla ragazza. A fare le spese di questo approccio, a quanto lei stessa dichiara, anche Mila Suarez.

Scontro tra De Andrè e Suarez al Grande Fratello

La bella modella marocchina sembra convinta che Francesca abbia ordito un suo boicottaggio e che le abbia riservato trattamenti da bulla. Lo ha dichiarato anche in un'intervista rilasciata al settimanale NuovoTv. "Ho subito molti atti di bullismo da parte sua, quindi appena uscita dalla Casa ho sentito il mio avvocato: mi ha detto che ho 90 giorni per pensare se denunciarla o meno" si legge sulla rivista. Poi ha aggiunto: "Non so cosa abbia contro di me questa ragazza, ma non può fare stare male le persone con la sua cattiveria. Lei ha il veleno nel sangue ed è andata a parlare male di me a tutti i coinquilini. C’è stato un complotto contro di me!".

Lo sfogo di Alice

Intanto, se fino ad ora aveva taciuto, entra sulla scena social anche Alice, che definisce il reality che sta vivendo la sorella come un circo degli orrori, costellato di fenomeni da baraccone, dove vengono messi in evidenza tutti gli aspetti più brutali degli esseri umani.

"Raramente ho assistito ad una simile violenza. La spettacolarizzazione del dolore" scrive la piccola De Andrè. Ecco il lungo post con cui Alice De Andrè dà libero sfogo ai suoi sentimenti.

Il post