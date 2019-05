Maria Pireddu, la sorella di Pamela Prati (all'anagrafe Paola Pireddu), ha rilasciato una breve intervista a Dagospia in cui farebbe intendere di non aver mai visto Mark Caltagirone. Maria Pireddu ha anche difeso la sorella sostenendo che il clamore mediatico suscitato dal suo matrimonio annullato le starebbe nuocendo.

La sorella di Pamela Prati e Mark Caltagirone

Il mistero chiamato "Mark Caltagirone" oggi si compone di un altro capitolo. La sorella di Pamela Prati, Maria Pireddu, ha lasciato intendere di non averlo mai incontrato. Rispondendo con ritrosia alla domanda di Dagospia che chiedeva alla donna se avesse mai incontrato Mark Caltagirone, la sorella della showgirl ha dichiarato: "Io cosa c'entro?". La risposta evasiva fa quindi pensare che Maria Pireddu non abbia mai visto il presunto futuro marito della showgirl, nonché suo presunto cognato. Questa ipotesi prende corpo dopo che, incalzata sui suoi rapporti con Pamela Prati, ha rivelato: "Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta".

Pamela Prati "tartassata paurosamente"

Per Maria Pireddu, la vicenda del presunto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone starebbe facendo soffrire la showgirl. Il clamore mediatico suscitato da questa storia d'amore che ha assunto più che altro le sembianze di una spy story starebbe nuocendo all'ex regina del Bagaglino. Maria Pireddu ha dichiarato: "Mia sorella si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire. Siete stati i primi a fare queste indagini ma annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po' ovunque. Mia sorella non sta bene e l'avete tartassata paurosamente". Intanto, questa sera, a Live - Non è la D'Urso, l'agente della showgirl Eliana Michelazzo dichiarerà di credere che Mark Caltagirone non esista e che si sia trattato di una trovata della sua socia, la manager Pamela Perricciolo. Stando alle indiscrezioni, l'agente di Pamela Prati rivelerà anche che quello che lei stessa aveva definito il suo fidanzato da 10 anni, Simone Coppi, non esisterebbe nemmeno e che sarebbe stata anche lei una vittima del "sistema". Si preannuncia (forse) un epilogo a questa vicenda tanto chiacchierata.

Credits immagine di Maria Pireddu: Facebook Maria Pireddu