Selvaggia Lucarelli Mio figlio sta passando una fase ribelle, racconta palle, falsifica firme

Era già accaduto lo scorso mese a Domenica In, ed è successo di nuovo qualche giorno fa: Selvaggia Lucarelli si è aperta e ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata. Durante una lunga intervista radiofonica ha parlato del rapporto con il figlio Leon, della nascita del suo blog, del suo ruolo di giudice a Ballando con le stelle. La temutissima giornalista appare in realtà una donna come tante altre, preoccupata dall’adolescenza incalzante del figlio. E mentre fa la mamma, la blogger, il giudice e la giornalista, giornalmente combatte contro gli hater che proliferano sui social network.

Il blog di Selvaggia Lucarelli

Ospite della trasmissione radiofonica I Lunatici su Rai Radio 2, Selvaggia Lucarelli ha raccontato com’è nato il suo blog. "Fu un regalo, mi è stato regalato il giorno del mio compleanno da un mio caro amico. Quindi, in realtà, non l’ho neanche voluto io. Mi è stato fatto questo regalo nel 2000 o nel 2001. A quel punto ho cominciato a scrivere sul blog", ha confidato la giornalista. All’affermazione "ti ha fatto un grandissimo regalo questo amico" dei due conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la Lucarelli ha risposto simpaticamente: "Non lo so, sicuramente non al mondo! Molti lo maledicono ancora".

Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli. Immagine: Selvaggia Lucarelli/Facebook

Il rapporto con Leon

Sul rapporto con il figlio Leon, scherza meno: "Adesso c’è la privacy nella sua vita, ora ha 14 anni, mentre fino a 4-5 anni fa potevo scrivere su di lui ciò che volevo e non lo veniva a sapere. Ora appena scrivo qualcosa il giorno dopo c’è un compagno di scuola che glielo va a dire e lui si inc***a come una belva". E come ogni adolescente, anche lui sta passando la sua fase "trasgressiva": "Diciamo che ha il suo momento ribelle. Non ribelle che fa cose terribili, semplicemente uno che racconta un sacco di palle, con il volto d’angelo. Tu pensi di conoscere tutto di tuo figlio, invece poi ti svegli una mattina e lo scopri capace di cose che non avresti mai sospettato". Come, ad esempio, falsificare le firme dei genitori, per le verifiche o le assenze.

Selvaggia Lucarelli con il figlio Leon. Immagine: Selvaggia Lucarelli/Facebook

Da questa intervista, la Lucarelli appare come una madre molto comprensiva: "Credevo che come madre sarei stata molto intransigente, invece con lui faccio molta fatica a gestire il fattore punizioni, quindi cerco sempre di dargli una seconda possibilità". E come ogni madre, ad un certo punto perde la pazienza: "Solo che sono arrivata alla mille cinquecentesima possibilità e ora gli ho tolto tutto: computer, telefonino".

Durante una puntata di Ballando con le stelle con uno degli altri giudici, lo stilista Guillermo Mariotto. Immagine: Selvaggia Lucarelli/Facebook

Ballando con le stelle

Per quanto riguarda il suo ruolo da giudice, i due conduttori le hanno domandato del successo pazzesco che sta avendo, quest’anno in modo particolare, Ballando con le stelle. Per la giornalista, uno dei motivi potrebbe essere la presenza di alcuni partecipanti: "Non so perché quest’anno funzioni più degli anni scorsi. È un anno eccezionale, non so se è Razzi che porta bene. Quando si è presentato con il tailleur fucsia è stato eccezionale. Si è divertito, ha fatto divertire noi, ha dato leggerezza al programma". Successivamente, Arduini e Di Ciancio le hanno chiesto: "Ti danno fastidio quelli che cercano di provocarti perché fa figo litigare con Selvaggia Lucarelli?". La sua risposta è stata: "Spesso vengo accusata di cercare una polemica a Ballando con le stelle. Ma la realtà è che, da una parte, sono tutti sulla difensiva quindi qualsiasi cosa dica viene presa come lesa maestà, dall’altra, la verità è che ci sono ballerine e concorrenti che aspettano il pretesto perché sanno che la discussione con me dà luce. Quando mi accorgo che portano la polemica da casa non mi diverto". Tra le diverse liti che ha avuto durante la trasmissione con i concorrenti, la più genuina è stata quella con Asia Argento. A tal proposito, la Lucarelli ha detto: "Vedevi che Asia Argento non aveva un copione, era un po’ una scheggia impazzita. Mentre altri sono un po’ costruiti".