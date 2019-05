Gli ultimi sviluppi di Pratiful, l’incredibile vicenda che ha coinvolto Pamela Prati, il sedicente Mark Caltagirone, le due agenti della showgirl e un’importante fetta di sottobosco di starlette, sono andati in onda ieri sera a Live – Non è la d’Urso. Una puntata che, come era facile prevedere, ha fatto il pieno di ascolti, nonostante la durata ridotta, sfiorando i 4 milioni di telespettatori. Eliana Michelazzo, agente della Prati e socia di Pamela Perricciolo, si è presentata in studio per una lunga intervista dove, con l’occhio lucido, ha riabilitato la sua immagine (o almeno ci ha provato) ribaltando il suo ruolo da “carnefice” a “vittima”. La Michelazzo ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste e ha confessato di aver “subito” un meccanismo creato da “donna” Pamela Perricciolo. Quest’ultima – a detta della Michelazzo – sarebbe stata denunciata nonostante l’amicizia e il legame professionale di lunga data. Ma chi è andato a letto pensando di aver scoperto la verità, si è risvegliato questa mattina con una nuova versione dei fatti.

Eliana e Pamela stanno insieme?

Ancora una volta è Dagospia, che aveva dato il via al Pamela Prati Gate, ad alzare la posta rilanciando con uno scoop che apre nuovi scenari. Sul portale di D’Agostino si legge: “Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy: lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili, usati per ricattare star, starlette e politici – Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a Uomini & Donne e l’amore saffico – Pamela Prati è piena di debiti da bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo”. Una bomba che, in poche righe, ha ribaltato completamente la situazione.

Eliana Michelazzo a Live - Non è la D'Urso

La replica di Eliana e i debiti della Prati

Se la Perricciolo continua a stare in silenzio, Eliana Michelazzo, fresca di d’urso-intervista, ha subito replicato a quanto scritto da Dagospia. In una storia su Instagram ha scritto: “Sai che vi dico? Potete dire quello che volete ma io sto con la coscienza apposto! E rispetto il mondo gay! Anzi se lo fossi non sarebbe stato un problema”. Intanto, come era prevedibile, la notizia ha creato un vero e proprio terremoto sui social. Tra i tanti commenti al post di Dagospia, ripreso poi dal giornalista Alberto Dandolo, spunta quello di un’altra giornalista, Gabriella Sassone, che in merito alla notizia che vorrebbe Pamela Prati piena di debiti di gioco, scrive: “Gioca da anni in tutte le sale bing e slot machine […] si camuffa con cappelletti e va a una sala enorme fuori mano su via Casilina". La giornalista afferma di aver già dato questa notizia tempo fa, sotto forma di indovinello criptico, su Diva & Donna. Manco a dirlo, si attendono nuovi sviluppi.