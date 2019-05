Il nome di Lorella Boccia non è più una novità per chi segue il mondo dello spettacolo, dato che a soli 28 anni sta scalando la classifica delle influencer più note della televisione italiana. Il merito è delle trasmissioni che l’hanno vista protagonista, prima come ballerina e poi come conduttrice, ma anche della storia d’amore con Niccolò Presta, figlio del celebre Lucio, il manager dei vip. Un destino che forse lei stessa non si sarebbe mai immaginata quando, ancora 17enne, entrò a far parte del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli.

La carriera di Lorella

Lorella Boccia è nata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 27 dicembre del 1991. Grazie alla mamma Maria Grazia si è appassionata al ballo fin da piccola, arrivando a conseguire il diploma presso la scuola di danza Harmony di Arnaldo Angelini. Dopo l’esperienza al Teatro San Carlo decide di trasferirsi a Roma: a 18 anni cominciamo ad aprirsi per lei le porte della televisione, con le prime apparizioni in Rai e poi nel corpo di ballo di Colorado, su Italia1. La notorietà arriva con la partecipazione, in veste di allieva, alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, nel 2012. Due anni più tardi ritorna a Colorado, ma questa volta come co-conduttrice a fianco di Paolo Ruffini.

Prossima sposa

Per Lorella il 2016 è un anno importante sotto molti aspetti: è proprio nel dietro le quinte di Ciao Darwin, a cui prende parte come ballerina, che conosce Niccolò Presta, con cui è legata tuttora. Nello stesso anno la si rivede ad Amici, in questo caso come ballerina professionista. Con la trasmissione di Maria de Filippi ha un rapporto davvero speciale, perché nel 2018 è ritornata anche in un’altra veste, quella di conduttrice del daytime, la fascia pomeridiana in onda su Real Time. Il presente e il prossimo futuro si annunciano ricchi di impegni, con le ultime puntate di Ciao Darwin 8, nei panni di coreografa, e, soprattutto, l’imminente matrimonio con Niccolò Presta, programmato per il primo giugno.

Immagine in alto: Instagram/boccialorella