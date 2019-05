Se si parla del fantomatico Mark Caltagirone, tre sono i nomi che si collegano al mistero: Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La prima è la showgirl che dice di essere fidanzata con Caltagirone, la seconda è la sua agente che è stata ascoltata dalla questura, dopo la presunta aggressione, la terza è la sua socia.

Pamela Perricciolo

Ma cosa sappiamo della Perricciolo, ben poco a differenza della Michelazzo e dell'ex stella del Bagaglino. Poche informazioni sono in nostro possesso, dal momento che Pamela Perricciolo sembra molto attenta a tutelare la sua privacy.

Le info di cui siamo in possesso

Le informazioni che abbiamo su Pamela Perricciolo sono molto ridotte. Sappiamo che di mestiere fa la manager di alcuni personaggi noti al mondo dello spettacolo e che lavora per l'Aicos Management, diretta proprio dalla socia Eliana Michelazzo.

Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo a Non È La D'Urso

Benché del suo passato lavorativo si sappia ben poco, pare che nell'ambiente, nota come Donna Pamela, abbia una spiccata propensione per la mondanità. Sempre sorridente ed entusiasta, passa molto tempo con i suoi amici famosi e tante celebrità, presenziando ad eventi, tuttavia restando sempre a margine dei riflettori, attenta a non attirare troppo l'attenzione.

Privacy serrata

La vita privata di Donna Pamela resta un enigma. Ad oggi pare che nessuno sappia dire quando o dove è nata. Non si conosce il suo percorso di studi o lavorativo. Si sa però che prima di essere la manager della Prati è una sua grande amica. Quanto a Mark Caltagirone ha dichiarato in tv di averlo conosciuto, addirittura prima di conoscere la showgirl sua promessa sposa.

Per quanto abbia sempre posto molta attenzione a mantenere un profilo basso, dopo il caso Caltagirone la sua privacy si è fatta ancora più serrata. Il suo profilo Instagram è diventato privato subito dopo il polverone mediatico scatenato dalle nozze mancate di Pamela Prati, vanta più di 50 mila follower e solo a loro, attualmente, è dato accesso alle sue attività su IG. Il suo profilo Facebook è rimasto pubblico, ma comunque utilizzato con cautela. Tutto questo non fa che accrescere le curiosità attorno anche alla sua figura.