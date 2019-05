Contrariamente a Pamela Prati, Stefania Orlando si sposa sul serio! La conduttrice televisiva però è come un pozzo zeppo di sorprese perché le nozze, previste il prossimo 1° luglio, non sono l'unico evento. Attraverso le sue storie Instagram avrebbe svelato un altro lieto evento: proprio così, insieme alla fede al dito arriva anche un bebè!

Stefania Orlando: l'altare all'orizzonte

Quanta gioia nella vita di Stefania Orlando che felicissima, annuncia di essere ad un passo dal fatidico giorno in cui dirà "sì" al suo amore, Simone Gianlorenzi.

Dopo un fidanzamento durato ben 11 anni, la conduttrice ha deciso finalmente di volare a nozze con l'amato in quel di Roma, a Maccarese il prossimo 1° luglio. Ma come dicevamo poco sopra, la Orlando fa bis di gioie e oltre a preparare l'abito da sposa, sembra debba già pensare ad altri abiti, quelli da mamma!!

La gravidanza? Il super dettaglio su Instagram

L'indiscrezione corre veloce sui social, in particolar modo su Instagram ove in queste ore la Orlando ha lasciato trapelare un indizio decisamente significativo. Mostrando al pubblico la sua prossima intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l'inquadratura della Orlando si è concentrata su un preciso titoletto introduttivo della sua chiacchierata: "Alla vigilia delle nozze - Il dolce segreto di Stefania Orlando".

Così scrivono su Nuovo, sul quale ormai ci aspettiamo di vedere prossimamente l'intervista integrale in cui la Orlando confesserà di essere in dolce attesa! Intanto, intervistata da Oggi, sempre la Orlando si lascia scappare qualche indiscrezioni sui dettagli del suo giorno perfetto: bando alla tradizione, la Orlando avrebbe infatti chiesto ai propri invitati di vestirsi di bianco come la sposa per "non sentirsi l'unica".

*immagine in alto: Stefania Orlando. Fonte/Instagram Stefania Orlando