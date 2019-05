Massimo Giletti torna in Rai, ma solo per una notte: la sua permanenza durerà giusto il tempo di un ballo e qualche scambio di battute, ospite di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. E dopo il forfait a Domenica In, stavolta pare che tutto sia confermato: il conduttore vestirà i panni (inconsueti) del ballerino nello show della rete ammiraglia. La puntata che lo vedrà in azione, a suon di passi in pista, è quella del 24 maggio in occasione delle semifinali di questa edizione.

Massimo Giletti ballerino per una notte

È stato uno stop 'forzato' particolarmente produttivo per Milly Carlucci, reduce dalla settimana di assenza del suo show per via della messa in onda dell'Eurovision Song Contest. La padrona di casa è riuscita a trascinare in pista due super ospiti, incassando un bel punto a favore di un'edizione davvero frizzante.

Nella puntata speciale di Ballando con le stelle del 24 maggio, in occasione delle semifinali, ad attirare l'attenzione non ci sarà soltanto la sfida tra Suor Cristina e Milena Vukotic. C'è anche un ballerino d'eccezione pronto a mettersi alla prova, superando se stesso in una chiave inedita: Massimo Giletti.

Giletti cede davanti alla Carlucci

Il conduttore, passato a La7 ormai due anni fa, torna in Rai ma sotto vesti diverse da quelle auspicate da tanti. Nessun 'rinnovo' di promesse con l'azienda - almeno secondo gli elementi emersi ufficialmente - ma soltanto un'incursione 'mordi e fuggi' per soddisfare l'invito di Milly Carlucci.

Dopo il presunto veto imposto alla sua presenza a Domenica In (che doveva registrarsi il 19 maggio scorso), tutto sarebbe andato finalmente in porto e il pubblico vedrà in pista un Giletti diverso dal solito.

Non solo lui tra i grandi ospiti di questa fase dello show: in scena anche la campionessa di volley Francesca Piccinini, pronta a tuffarsi in un'avventura decisamente nuova per sorprendere i suoi fan.

*immagine in alto: Non è l'Arena (frame)