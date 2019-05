Dietrofront dopo l'annuncio del ritorno di Massimo Giletti in Rai, a 3 anni dal suo clamoroso addio. Secondo quanto riportato da Blogo, il conduttore non sarà ospite di Mara Venier, a Domenica In, nell'attesa puntata del 19 maggio prossimo. Un fulmine a ciel sereno in arrivo da Viale Mazzini, secondo alcuni scaturito da un movente prettamente politico.

Massimo Giletti non va a Domenica In

La tanto attesa ospitata di Massimo Giletti a Domenica In aveva fatto pregustare un trionfale ritorno in casa Rai. Invece, a due giorni dalla messa in onda dello show domenicale condotto da Mara Venier, arriva la doccia fredda.

A riportare l'indiscrezione è Blogo, secondo cui il conduttore, attualmente volto di punta di La7, non sbarcherà in trasmissione. Giletti è fuori dalla Rai da 3 anni e la sua presenza in puntata sarebbe saltata per un motivo preciso.

La presunta ragione dell'assenza

Inevitabile il coro di interrogativi intorno a questo clamoroso dietrofront. Alla base di una scelta che ha colto tutti di sorpresa, o quasi, ci sarebbe un motivo di natura strettamente politica.

A infrangere il sogno sarebbe stato lo stesso Fabrizio Salini, amministratore delegato Rai. Stando a quanto riportato da Blogo, il clima incandescente tra le forze di punta del governo giallo-verde, M5S e Lega, avrebbe contribuito a questo veto.

Resta da chiedersi come possa aver reagito il diretto interessato, la cui nostalgia per l'esperienza in Rai non è un mistero. I fan del conduttore continuano a sperarci, e non sembrano esclusi nuovi colpi di scena.

Tra le righe dell'ipotesi di un suo rientro a Viale Mazzini c'è anche l'ombra di una sostituzione che potrebbe fare molto rumore. Da tempo, infatti, qualcuno avanza la pista di un ritorno di Giletti al posto del collega Fabio Fazio (da mesi nel mirino di un'accesa polemica sul suo cachet).

Si tratta di un pettegolezzo o c'è di più? Massimo Giletti ha smentito questo scenario, in una recente intervista al settimanale Chi, anche se non sembra sufficiente a fermare rumors sempre più insistenti.

*immagine in alto: Non è l'Arena (frame)