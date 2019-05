È una storia a lieto fine quella di Matteo Chiorzi, il 16enne scomparso lunedì scorso di cui avevamo parlato diffondendo l'appello della madre Silvia. Fortunatamente, il 16enne è stato in queste ore ritrovato.

Matteo Chiorzi, il 16enne è stato ritrovato

Secondo quanto annunciato dalle fonti locali il ragazzo di appena 16 anni scomparso lo scorso lunedì è stato ritrovato. A lanciare l'appello su Facebook volto a ritrovarlo era stata la madre del giovane ragazzo, Silvia.

Sono Silvia mamma di Matteo Chiorzi - aveva scritto sui social la madre del 16enne - Da lunedì 20/05 non ho più notizie di lui". L'appello era stato condiviso da centinaia di persone soprattutto ad Assago, il luogo di residenza del giovane e località dove era scomparso.

Il 16enne era con la fidanzatina

Oggi l'annuncio del ritrovamento. Secondo quanto emerso dalle indagini, Matteo Chiorzi sarebbe stato rintracciato venerdì a Milano, in zona Quarto Oggiaro. Secondo sempre le fonti locali, il giovane ragazzo da lunedì sarebbe rimasto in compagnia della sua fidanzatina ma in queste ore, dopo essere stato rintracciato, avrebbe fatto ritorno a casa.

La notizia è corsa veloce anche su Facebook ove la madre aveva lanciato l'appello. Al di sotto del post pubblicato sulla pagina della madre una conoscente della donna ha così scritto: "La mamma ha appena pubblicato che è con lui e ringrazia tutti". Poco più di un'ora fa, sempre la madre, ha voluto comunicare pubblicamente il ritrovamento del 16enne sulla stessa pagina sulla quale era stata fatta presente la scomparsa, Sei di Assago se.....

Il post pubblicato dalla madre di Matteo Chiorzi sulla pagina Sei di Assago se..., la stessa sulla quale era stato diffuso l'appello per ritrovarlo

*immagine in alto: Matteo Chiorzi, il 16enne di Assago ritrovato. Fonte/Facebook