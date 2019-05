L'esperienza più bella, racconta Mara Venier, tra le 10 edizioni portate a casa di Domenica In. La chiusura la conduttrice la festeggia insieme all'amica Romina Power, presente in studio con la figlia Romina Jr. Non è mancato il pubblico dileggio riguardo all'affaire Pamela Prati da parte delle tre signore in studio.

La battuta a Pamela Prati

Mancano Cristel, incinta di 7 mesi, Yari, al momento in viaggio in Spagna, che non hanno potuto presenziare, ma la Venier si consola con Romina Power e Romina Jr. Si inizia subito chiedendo alla cantante del nuovo compagno: "Non esiste, non c'è proprio", risponde Power. La Mara nazionale non si fa scappare la battuta: "Qui sai, i compagni che poi non ci sono... Non si parla d'altro in Italia, non se ne può più". Romina Jr cala il carico: "La vedo rinata, secondo me si è messa con il fratello di Mark Caltagirone".

Romina Carrisi-Power a Domenica In

Romina Power: il ricordo del padre

Oggi Romina Power si gode il ritiro dagli impegni pubblici: "Io sono tornata nella mia vita tranquilla e quindi vivo nel deserto dove scrivo, dipingo e coltivo i miei altri interessi, come proteggere gli elefanti nel mondo", racconta.

La cantante è anche scrittrice, come sa chi si ricorda il libro Cercando mio padre, su Tyrone Power. "Non ho nessun ricordo di mio padre, devo averli rimossi. Avevo solo 7 anni, vivevo già in collegio. Per non soffrire credo di aver eliminato tutti i ricordi con lei", confessa ora Power. La cantante americana racconta che "Per 25 anni ho cercato i suoi amici in America, poi ho collezionato questo libro, cercando mio padre". Dopo quella fatica ha capito con rammarico "che mi è mancato tanto perché era una persona meravigliosa, tutti mi raccontano il suo senso dell'umorismo". La figlia Romina ha preso tantissimo dalla madre, l'attrice Linda Christian, invece: "È quella che le somiglia di più".