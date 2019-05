Ieri sera è andata in onda su Canale 5 un'altra puntata caldissima e ricca di colpi di scena al Grande Fratello. A commentarla Federica Panicucci, la quale ha apprezzato la padrona di casa Barbara D'Urso e il modo con cui ha gestito la difficile faccenda che riguarda Francesca De Andrè.

La giovane figlia d'arte ieri ha incontrato il fidanzato fedifrago per il chiarimento definitivo. I toni, in particolare quelli Tambellini non sono stati dei più sereni e pacati. Anzi, Giorgio ha addirittura puntato il dito verso il reality e tutto ciò che lo circonda. È stato allora che Carmelita non ci ha visto più e in poche parole lo ha zittito.

Complotto o non complotto?

Oggi, nel salotto di Mattino 5, si è affrontato l'argomento De Andrè-Tambellini. Alcuni degli opinionisti del programma diretto dalla Panicucci non escludono l'ipotesi che Giorgio Tambellini possa essere la vittima di un complotto. Uno di questi è l'ex gieffino Luca Onestini. "Forse è davvero un complotto. Gliel’hanno un po’costruita".

Federica però non sembra essere della stessa idea. "Lui dice di essere vittima di un complotto, ma quale complotto? Giorgio Tambellini le corna le ha fatte".

La posizione della Panicucci

La posizione di Federica Panicucci è chiara: alla conduttrice Giorgio non la conta giusta. Per questo ha elogiato e appoggiato la reazione che ha avuto Barbara D'Urso ieri sera. "Ha fatto bene Barbara a mandarlo fuori. Non mi è piaciuto l’impeto con cui ha preso Francesca. Mi ha dato fastidio " ha detto Federica.

Lontana dalla teoria del complotto anche la storica opinionista di Mattino 5, Flavia Cercato. Quest'ultima, infatti, ritiene che Giorgio, travolto dalla luce riflessa puntata su Francesca in questo momento, stia cavalcando l'onda della notorietà. "Scrisse su Instagram, quando Francesca De André entrò al GF 16, da oggi seguitemi. C’è una volontà di voler essere visibili " per la cercato un evidente richiesta di attenzioni.