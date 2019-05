Molti si ricorderanno Hoara Borselli mentre volteggia, agile e slanciata, a Ballando con le stelle: fu la prima a vincere il concorso, nella sua prima edizione, e raccolse un grande seguito di ammiratori.

Oggi, però, l’attrice e modella ha raccontato una verità agrodolce di ciò che accadde dopo la vittoria del programma, e di come i rapporti con Ballando non siano rimasti idilliaci come si potrebbe credere.

Mai più richiamata a Ballando con le stelle

A distanza di tanti anni, Ballando con le stelle rimane un programma a cui Hoara Borselli è affezionata, ma rimane qualche dolore al riguardo: “Devo essere sincera, ho vinto la prima edizione di Ballando con le Stelle, è un programma che ho nel cuore, ma è un programma che mi ha trattato molto male a posteriori”. A quanto pare, Hoara Borselli non sarebbe più stata invitata come ospite: "In tutte le edizioni dove sono sempre state chiamate persone che hanno rappresentato un po' il programma, non so perché, la memoria è stata molto corta”. Ci sarebbe anche una ragione precisa, ma impossibile da dichiarare: “Il motivo? Lo so. Una spiegazione me la sono data. ma non si può dire”.

Una carriera tra fashion e piccolo schermo

Hoara Borselli, Ballando a parte, ha avuto esperienze decisamente positive nel mondo dello spettacolo: nata come modella, è arrivata in televisione con il programma Per favore, strozzate la cicogna e poi con Panarea. Diventa attrice in Un medico in famiglia e Centovetrine. Ultimamente si è data al commercio ed ha un brand tutto suo, Hdoll. Nel mondo dello spettacolo è sparita dalla televisione ma conduce il programma Attualmente Diverso su Radio Incontro Donna. Soddisfazioni anche nella vita privata: da anni è legata ad Antonello Costigliola: i due si sono sposati nel 2009 ed hanno due figli, Margot e Daniel.