A guardarla - dopo una vita di successi - non si direbbe, eppure anche Lorella Cuccarini ha avuto qualche imprevisto durante la sua carriera. Uno, in particolare, si sarebbe potuto tradurre nel peggior dramma per la sua fama in ascesa, e risale ai favolosi anni '80. All'epoca la ballerina era impegnata nel varietà Fantastico, condotto da Pippo Baudo, e quello che accadde durante la sigla iniziale fu incredibilmente imbarazzante. A tirarla fuori da quella che rischiava di essere la pagina finale della sua professione è stato proprio il conduttore.

L'incidente a Fantastico

Pippo Baudo festeggia i suoi 60 anni di carriera e non poteva mancare un intervento della showgirl che lui stesso ha contribuito a rendere famosa: Lorella Cuccarini. La storica ballerina di Fantastico ha deciso di tirar fuori dal cilindro dei ricordi un aneddoto 'da incubo', spiegando a Radiocorrieretv come il conduttore sia stato fondamentale per superare il suo peggior momento televisivo.

Tutto è successo durante la sigla iniziale di una delle puntate del varietà, allora giunto alla 7^ edizione. Nel corso della sua performance, la Cuccarini ha tirato una scarpa al pubblico finendo per colpire in pieno l'allora direttore di Raiuno, Emmanuele Milano.

Quell'incidente ha scatenato un panico irrefrenabile, tanto da spingerla a rifugiarsi dietro le quinte in preda a un pianto disperato: "Feci finta di niente in onda, ma uscii di scena in lacrime".

A confortarla, poco dopo il fatto, proprio Pippo Baudo: "Mi raggiunse dietro le quinte, mi abbracciò e mi disse: ‘Hai vinto!'. Avevo vissuto l’episodio come un dramma, come la mia fine, venni incoraggiata da Pippo e proseguii con lo spettacolo".

Tra le righe del suo racconto, la palpabile gratitudine per l'uomo che l'ha lanciata nel firmamento dello spettacolo e che l'ha sostenuta anche in quel 'dramma artistico'.

Pippo Baudo è una delle colonne portanti della sua carriera, e Lorella Cuccarini ne ha esaltato anche le doti di talent scout: "Se facessimo una lista di tutte le persone alle quali Pippo ha aperto le porte del mondo dello spettacolo, sarebbe infinita".

*immagine in alto: fonte/Instagram Lorella Cuccarini, dimensioni modificate