Dopo la sua partecipazione di sabato scorso a Ballando con le stelle, Elisa Isoardi torna al suo posto, nello studio di Rai 1. È iniziata ieri l’ultima settimana de La Prova del cuoco, durante la quale i concorrenti si sfideranno per questi ultimi cinque giorni. A valutarli una giuria di eccezione, presieduta dal giornalista enogastronomico Carlo Cambi. Tanti gli ospiti che saranno presenti in trasmissione.

Ultima settimana de La Prova del cuoco

Il programma condotto da Elisa Isoardi è agli sgoccioli. È iniziata ieri l’ultima settimana di sfide culinarie, prima della pausa estiva. In questa settimana della finale, i finalisti Alessandro e Rosanna, avranno cinque giorni per aggiudicarsi 100mila euro in gettoni d’oro. Nella puntata di ieri, 27 maggio, sono stati molti gli ospiti che hanno preso parte a La Prova del cuoco. Il programma si è aperto con una gara tra due personaggi, marito e moglie, molto amati del mondo dello spettacolo: Alessandro Greco e Beatrice Bocci. La sfida è stata vinta dalla conduttrice ed ex modella, moglie di Greco. Altri ospiti della puntata sono stati la ballerina Anastasia Kuzmina e l’attore Angelo Russo, in arte Catarella. Il quale ha cucinato delle polpette di ceci.

Due degli ospiti di ieri Alessandro Greco e Beatrice Bocci. Immagine: Puntata de La Prova del cuoco

Giudice d’eccezione

Il membro fisso della giuria tecnica di questa ultima settimana è Carlo Cambi. Giornalista enogastronomico di origini toscane. Autore del libro "Il Gambero Rozzo", Cambi è stato caporedattore delle pagine di economia di La Repubblica. Ha fondato e diretto anche la parte I Viaggi, sullo stesso quotidiano. Inoltre, ha scritto per Panorama, Epoca, L’Espresso, regolarmente si trovano i suoi articoli su Le Vie del Gusto e su De Vinis. Ad affiancarlo nella commissione giudicatrice, giorno per giorno ci saranno degli chef stellati. Ieri è stata la volta di Pino Cuttaia, oggi ci sarà Sandro Serva e, nei giorni successivi, Maurizio Serva, Anthony Genovese e Gaetano Trovato.

Il giornalista Carlo Cambi e la conduttrice Elisa Isoardi. Immagine: Puntata de La Prova del cuoco

Gli ospiti vip

Durante la puntata di ieri altri chef hanno deliziato il palato di Elisa Isoardi. Dapprima c'è stata una sfida tra Riccardo Facchini, definito dalla presentatrice "cuoco scienziato", e Vincenzo Marconi, "cuoco fusion". Cuttaia ha accompagnato i cuochi nella preparazione dei piatti e ha scelto quello di Facchini come migliore tra i due. Altri due chef che hanno cucinato in trasmissione: Marco Bottega e Davide Pezzuto.

Ma a partecipare a quest’ultima settimana de La Prova del cuoco anche molti ospiti vip che affiancheranno gli esperti in giuria.

La giuria di ieri, da sinistra a destra: Pino Cuttaia, Beatrice Bocci, Carlo Cambi. Immagine: Puntata de La Prova del cuoco

Ieri è toccato, appunto, a Beatrice Bocci, oggi sarà presente Edoardo Raspelli. Nei prossimi giorni vedremo Emanuela Aureli, Rita Dalla Chiesa e Claudio Lippi.