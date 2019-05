Sono saliti a 15 i casi di epatite colestatica acuta (non infettiva e non contagiosa) segnalati come riconducibili al consumo di integratori a base di curcuma, ritirati dal mercato, a scopo precauzionale, su disposizione del Ministero della Salute. L'allarme riguarda alcuni prodotti, distribuiti da diverse aziende, che conterrebbero la stessa materia prima contaminata. Mentre proseguono i controlli, i consumatori sono stati invitati a evitarne il consumo.

Allarme epatite da curcuma

Nel mese di maggio, la segnalazione di 15 casi di epatite ha spinto il Ministero della Salute a ordinare il ritiro precauzionale dal mercato di alcuni prodotti alimentari. Si tratta di integratori a base di curcuma il cui consumo, secondo i primi accertamenti, sarebbe riconducibile all'esordio della patologia.

Ad accomunarli ci sarebbe l'impiego della stessa materia prima contaminata, e non si esclude l'estensione del provvedimento. L'Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha reso noto l'avvio di una procedura di monitoraggio e segnalazione su base regionale, utile a tenere sotto controllo l'incidenza della malattia associata a questo tipo di integratori. L'invito rivolto ai consumatori è di sospenderne l'assunzione fino al completamento di tutte le verifiche.

L'elenco degli integratori ritirati

Dopo i primi 9 casi sospetti segnalati, il 27 maggio scorso l'elenco degli integratori sottoposti a ritiro preventivo si è allungata. La situazione attuale comprende i seguenti prodotti: