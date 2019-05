Ettore Bassi è un famoso attore di fiction e conduttore italiano. In questo periodo il suo nome affolla il web e la carta stampata, dal momento che è tra i protagonisti della fase finale dell'ultima edizione di Ballando Con Le Stelle.

Il concorrente dello show di Milly Carlucci ha conquistato il pubblico, che di lui vuole conoscere sempre più dettagli, anche della vita privata. E così, se l'ultima volta abbiamo avuto modo di approfondire l'argomento Amalia, la figlioletta affetta da Sindrome di Down, oggi andiamo a conoscere Angelica, la ex moglie dell'attore.

Angelica, dalle nozze al divorzio

Il suo nome è Angelica Riboni ed è la donna con cui Ettore Bassi è stato sposato per 9 anni. La coppia innamoratissima è convolata a nozze nel 2009. Durante questo matrimonio sono nate 3 splendide figlie: Olivia, Caterina e Amelia, che hanno riempito la loro vita di magia e amore.





Poi l'ingranaggio perfetto di questa famiglia ha cominciato a scricchiolare. I problemi si sono palesati già nel 2015, ma il divorzio, quello definivo, non prima del 2018. Pare che tra gli ostacoli più insormontabili ci fosse proprio il lavoro di Bassi, costretto a stare lontano di casa e lontano dalla famiglia per lunghi periodi. "Di colpo mi sono trovato pieno di offerte di lavoro" raccontava Bassi a DiPiù qualche tempo fa. "Avevo dunque tanti impegni, non stavo mai a casa, perciò ho finito per trascurare mia moglie e le mie figlie. Finché, a un certo punto, Angelica mi ha detto che non ce la faceva più e che, se avessi continuato a comportarmi così, avrei perso lei e le bambine". Nonostante questo, però, Ettore e Angelica sono rimasti in ottimi rapporti.

Chi è Angelica Riboni

Come l'ex marito, la Riboni lavora nel mondo dello spettacolo, anche se cerca di evitare i riflettori e le copertine di giornali. Molto riservata, è difficile trovare in giro una fotografia di Angelica.

Angelica ha origini milanesi, ma è originaria della Puglia, precisamente Fasano. Produttrice, esperta di web e design, lavora nel campo della comunicazione. Ideatrice di alcuni format tv, tra cui il programma di Gambero Rosso, Quando Mamma Non C'è.