Antonella Clerici non ha resistito a tuffarsi tra i ricordi. Dopotutto, chi non ha mai preso tra le mani foto scattate anni addietro? Grazie a quelle immagini si viaggia nel tempo stando fermi, mentre la pellicola del cuore riattiva emozioni palpitanti. Così è accaduto alla nota conduttrice, attraverso due fotografie che ha deciso di condividere con i suoi follower. Tanti i commenti, tra cui spicca quello di Mara Venier.

Antonella Clerici splendida a 15 anni

La nota conduttrice Antonella Clerici si è lasciata andare alla nostalgia e su Instagram ha deciso di pubblicare una sua foto che la ritrae a 15 anni. All'epoca adolescente e, come spesso ricorda lei stessa, studentessa di liceo classico, risulta illuminata da un'indiscutibile fascino. Sarà l'effetto della foto in bianco e nero, ma l'Antonellina 15enne sapeva il fatto suo. Dello scatto condiviso sul social rapisce soprattutto lo sguardo intenso e profondo, accompagnato da un dolce sorriso, appena accennato, che rivela un'aria da diva. I fan, in evidente ammirazione, hanno lasciato una pioggia di complimenti sinceri. Anche Mara Venier, reduce dalla sua ultima puntata a Domenica In, ha voluto commentare lo splendido scatto. Lo ha fatto nel suo stile, scrivendo diretta e calorosa: "Bella gnoccolona". Tra amiche, si sa, il supporto non manca mai.

La meravigliosa foto di Antonella Clerici quando aveva 15 anni. Fonte: Instagram

Sorridente insieme al suo migliore amico a quattro zampe

La fase "rewind" di Antonella Clerici, ex conduttrice della Prova del cuoco, è stata l'occasione perfetta per ricordare un amico speciale. Con un altro scatto condiviso su Instagram, Antonellina ha infatti riservato un pensiero ad Oliver, il suo cagnolone, compagno di giochi, coccole e confidenze che ora non c'è più. Ad accompagnare la fotografia si legge una breve descrizione che rimarca come l'assenza di un amico a quattro zampe possa essere incolmabile e segnata da un'acuta mancanza. Dopo un "mi manchi sempre", la conduttrice ha scritto: "Si potesse tornare indietro…". Purtroppo, però, il passare del tempo rimane irreversibile. Rimangono soltanto le preziose fotografie e i ricordi per recuperare tra gli scaffali della memoria i momenti più felici.