La Talpa, reality andato in onda per la prima volta su Rai 2 nel 2004 e poi su Italia 1 nel 2005 e nel 2008, dovrebbe tornare presto in tv in prima serata, dopo ben 11 anni di assenza. Magnolia TV, società di produzione televisiva, avrebbe acquistato i diritti di realizzazione del programma per riproporre e realizzare il format su territorio italiano.

Il probabile ritorno in tv de La Talpa

Il portale Blog Tv Italiana ha svelato la notizia che il famoso programma televisivo La Talpa, molto amato perché coniuga reality e mistero, sta forse per essere riproposto al grande pubblico in prima serata.

Dopo anni di richieste, sondaggi e raccolte firme virtuali, qualcosa si è mosso. “Lo storico reality -scriveva TvBlog qualche mese fa- è sempre stato prodotto da Triangle, la società di produzione del marito di Lorella Cuccarini, ma da questo autunno dovrebbe passare in mano a Magnolia, società che produce già Pechino Express e L’Isola dei Famosi”.

Queste trattative sembrano ora in procinto di concludersi. Non ci sono ancora notizie ufficiali, quindi non ci si può sbilanciare sui dettagli. Se il programma sarà riconfermato, però, è probabile che venga trasmesso nella prossima stagione televisiva, quindi dopo l’estate. Se su Mediaset o Rai, anche in questo caso, non si può dire perché Magnolia ridistribuisce le sue produzioni ai principali network televisivi.

La Talpa prenderà il posto di Pechino Express?

Blog Tv Italiana ha anche ipotizzato che La Talpa potrebbe andare in onda al posto di Pechino Express. Anche TvBlog lo scorso gennaio aveva parlato di queste trattative: La Talpa - si diceva- potrebbe cambiare nome e diventare L’Infiltrato.

L’idea di Freccero, direttore di Rai Due, secondo quanto scritto da Blogo, sarebbe quella di proporre una sorta di La Talpa (in versione riarrangiata e riadattata al budget Rai) per il prossimo autunno al posto di Pechino Express, a cui sarebbe concesso un anno di pausa dopo sette stagioni consecutive.

Chi verrà messo al timone?

A questo punto, sono anche emerse indiscrezioni sul possibile conduttore. Simona Ventura e Paola Perego sarebbero le più accreditate: la prima ha dichiarato spesso che vorrebbe tornare con un reality show in diretta, mentre la seconda da anni chiede il ritorno de La Talpa, con lei ovviamente alla conduzione.

Sulla Ventura, secondo alcune fonti e siti di spettacolo, la Rai sarebbe pronta a puntare molto, affidandole la conduzione di altre trasmissioni dopo il debutto in grande stile a The Voice of Italy. La Perego, invece, a dicembre aveva dichiarato: “Non è vero che il reality è trash e non mette in risalto i contenuti. Dipende da come tu lo conduci e da che tipo di reality è".

Diverso il concetto della Perego, che nel reality rintraccia invece la possibilità di proporre uno spaccato unico di vita: "Quello è uno spaccato di vita, tu puoi farlo virare verso una direzione o verso un’altra. La Talpa non era trash, era un reality bellissimo. Anzi, possiamo venire a rifarlo qui a Tirana perché in Italia non lo vogliono rifare, è lo show che mi sta più a cuore”. Staremo a vedere a chi andrà la meglio.