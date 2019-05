Il caso “Mark Caltagirone” ha ormai travalicato i limiti del trash televisivo per diventare una faccenda multi-canale e cross mediatica che sfiora i margini della cronaca, giudiziaria compresa. Pamela Prati appare non solo in programmi di intrattenimento ma viene anche corteggiata da trasmissioni di inchiesta giornalista (annunciata la partecipazione a Chi l’ha Visto). E se ci sono alcuni personaggi televisivi che “entrano “ nella vicenda, ce ne sono altri che si affrettano a prendere le distanze. E pure con una certa indignazione. È il caso di Bianca Guaccero, Caterina Balivo e Mara Venier.

Cosa c’entra Bianca Guaccero?

La conduttrice di Detto Fatto è stata “risucchiata” dal buco nero della storia mediatica più inquietante dell’anno. A “spingerla dentro” è stato Dagospia, sito web da cui è partita l’intera inchiesta. L’account Instagram di Dagocafonal ha infatti pubblicato un video in cui si vede la Guaccero cantare nel ristorante romano di Donna Pamela ed Eliana Michelazzo, le due (ex) manager della Prati che sarebbero accusate di tenere le fila dell’intera truffa social. Il video viene descritto con la didascalia “Festa all girls”, probabilmente in velato riferimento alla storia d’amore – mai confermata - che ci sarebbe tra Eliana e Pamela. La Guaccero però, sempre su Instagram, ha precisato la sua posizione prendendo, nettamente, le distanze. Sul suo profilo scrive: “Mi sono ritrovata improvvisamente coinvolta in una vicenda (che non merita parole), per il semplice fatto di essere stata una cliente di in un ristorante pubblico, circa due anni fa. La persona che appare nel video, che io conoscevo con il nome Pamela, per me fino a prima di ciò che ormai sentiamo da mesi, sul caso che ha coinvolto Pamela Prati, era semplicemente la proprietaria di un ristorante, dove ho cenato qualche volta in compagnia di amici e parenti”. E poi ancora: “Il video postato non riguarda una festa ‘tra ragazze’, ma una cena con amici miei a cui ero stata invitata, nel medesimo ristorante, e dove mi sono divertita a cantare. Mi è stato fatto un video, ed io mi sono prestata, come sempre faccio a chi me lo chiede. Ma di qui a trovarsi coinvolta in uno scandalo, o a far parte di una setta, davvero non lo avrei mai lontanamente sospettato. E non volevo nemmeno scrivere queste parole, per non innescare altri meccanismi squallidi. Purtroppo però io non ci sto a chi manipola le cose a vantaggio di uno scoop in più". La Guaccero chiude poi parlando di “mezzucci disonesti atti a sporcare chi non ha nulla a che fare con questa triste storia” ed esprime tutta la sua amarezza sulla vicenda.

Bianca Guaccero con Pamela Perricciolo

Rientrano “in gioco” anche Mara Venier e Caterina Balivo

Intanto, anche Mara Venier e Caterina Balivo, che hanno intervistato la Prati nelle scorse settimane, ritornano sulla vicenda. Intervistata da AdnKronos, Mara Venier dice: “Vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”. La Venier, che ha già preso in giro scherzosamente la Prati nell'ultima puntata di Domenica In ha poi chiuso con l’ironia che la contraddistingue: “La Prati mi ha tirato una sòla, mi sono già comprata il vestito ed il cappello. Mi ha detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspettà”. Anche la Balivo si dice pentita dell’intervista fatta a Pamela Prati. Nel corso di una delle puntate del suo Vieni da Me è tornata sulla vicenda. Lo spunto glielo ha dato Claudia Koll che, ospite della conduttrice, al momento di commentare dei disegni fatti da bambina, ha ironizzato “Al momento girano disegni falsi” (in riferimento ai disegni dei presunti figli presi in affido dalla Prati mostrati a Domenica Live, ndr.). La Balivo ha preso la palla al balzo per chiosare: “Sono molto arrabbiata, un giorno ne parleremo”.