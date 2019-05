Una notizia che arriva a non più 15 ore da un fatto altrettanto tragico e in parte simile accaduto all’altezza di Budapest, sul Danubio. In questi momenti in Francia, sul Reno, un’imbarcazione gonfiabile si è rovesciata nel fiume, ci sono vittime.

Francia, si rovescia imbarcazione: tra le vittime c’è una bimba

Sono 3 al momento le persone che sono morte dopo il rovesciamento dell’imbarcazione gonfiabile. Una tragedia che si è verificata sul fiume Reno, in Francia, più precisamente a Gerstheim, nel Basso-Reno nell’Alsazia nel nord-ovest della Francia. Secondo quanto emerso dalle prime indagini e da quanto confermato dalla prefettura locale, erano 4 le persone a bordo dell’imbarcazione e 3 di queste sarebbero morte. Tra le vittime ci sarebbe proprio una bimba.