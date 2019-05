Belen e Stefano sono, senza ombra di dubbio alcuno, la gallina dalle uova d’oro del gossip. E se da soli funzionano bene, insieme funzionano anche meglio. Lo sanno bene i tabloid, ma anche i network tv, e così – adesso che anche il signor Rodriguez si è lanciato nella carriera televisiva – è arrivato finalmente il momento di un programma tv insieme. Era solo questione di tempo…

Un programma da condurre insieme

Il debutto televisivo della coppia, in veste di conduttori, sarà addirittura sul servizio pubblico televisivo. È Rai 2 ad affidare al tandem Rodriguez – De Martino la conduzione di un evento cardine dell’estate italiana: La Notte della Taranta. Il ben informato 361magazine rivela che la seconda rete porterà la coppia sul piccolo schermo nella sera del prossimo 25 agosto, quando l’evento pugliese prenderà vita. La Rodriguez manca da un po’ alla conduzione di un programma di prime time e non ha ancora messo piede in Rai in veste di conduttrice. Stefano De Martino, invece, è ormai a tutti gli effetti un volto simbolo della rete. Dopo il successo alla guida di Made in Sud, l’ex ballerino – pupillo del direttore Freccero – avrà, con tutta probabilità, anche un programma del day time nella prossima stagione tv. Un misto tra un people e un dating show, in concorrenza diretta con l’ex madrina Maria De Filippi e il suo Uomini e Donne.

La Notte della Taranta del 2018

Storie bollenti

Intanto, la coppia va a gonfie vele anche sul fronte privato (che spesso e volentieri coincide con quello pubblico). Dopo il ritrovamento e la promessa di scambiarsi nuovamente la promessa del “sì”, la coppia ha smesso di nascondersi e, anzi, sfoggia tutto l’affiatamento possibile. Su Instagram, dove i due sono seguitissimi, la coppia si lancia di frequente in baci appassionati . E c’è chi parla già di un nuovo fratellino o di una nuova sorellina per il piccolo Santiago.