Manca una settimana al compleanno di Pippo Baudo, che festeggerà gli 83 anni e i 60 anni di carriera con uno show speciale organizzato dalla Rai, e nell’attesa non ci sono solo interviste celebrative o racconti di aneddoti e retroscena ma anche le immancabili polemiche, ovviamente a mezzo social.

Heather Parisi ha infatti replicato via Twitter a una recente intervista di Pippo Baudo in cui il conduttore siciliano ha parlato degli inizi della rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini e che va avanti ancora oggi, come dimostrano le stilettate che le due si sono lanciate negli ultimi mesi.

Baudo su Heather: “Grassottella ma bravissima“

Nell’intervista Baudo si è preso la responsabilità per la rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, raccontando di come la Parisi non abbia mai perdonato a Baudo d’averle affiancato Lorella Cuccarini, definita dalla ballerina e showgirl italoamericana come “ballerinetta”.

Baudo si sofferma poi anche su come abbia scoperto Heather Parisi, conosciuta durante gli anni ’70 quando la ragazza si trovava in Calabria, in vacanza da alcuni parenti. Baudo le fece un provino e la prese come ballerina perché colpito dal suo talento, anche se con un appunto da fare: “Era un po’ grassottella ma bravissima“.

La replica di Heater Parisi

Heather Parisi però non ha lasciato cadere quelle parole nel vuoto e ha affidato a Twitter la propria risposta, che possiede una certa vena polemica pronta ad esplodere.

“Quando secondo Pippo ero ‘un po’ grassottella’... Ah, boccuccia mia statti zitta … che se inizio…“, scrive la Parisi, corredando il testo con una foto in bianco e nero, risalente a una trentina di anni fa, proprio il periodo in cui iniziò a lavorare come ballerina nei programmi di Baudo.

Quando secondo Pippo ero "un po' grassottella" …

Ah, boccuccia mia statti zitta … che se inizio… H* #heatherparisi pic.twitter.com/K8VOMhvbDl — Heather Parisi (@heather_parisi) May 30, 2019





La foto ritrae Parisi e Baudo insieme e con questa immagine sembra proprio che la ballerina voglia rispedire al mittente la definizione di “grassottella”. In realtà si potrebbe credere che la Parisi voglia anche lasciare intendere che possa esserci dietro qualcosa di più grande, che potrebbe dare adito a ulteriori polemiche.

