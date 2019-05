Milly Carlucci ha parlato di Ballando con le Stelle ai microfoni del Corriere della Sera, tra bilanci del passato e orizzonti futuri (alcuni anche molto ambiziosi). Non si è risparmiata nel fare ipotesi sulla sua collega e ‘antagonista’ Maria De Filippi, facendo un preciso ritratto del loro rapporto. La conduttrice ha poi espresso il suo parere sulla partecipazione di Raffaella Carrà alla settima puntata del talent show Amici. Il suo pensiero? “Può andare dove vuole“.

Raffaella Carrà ad Amici, parla Milly Carlucci

Nella stagione 2018/2019 di Amici, Maria De Filippi ha messo a segno uno dei suoi soliti ‘colpi grossi’ per sorprendere il suo pubblico. Dopo l’ingresso del coach Ricky Martin, che ha dato un tono ‘internazionale’ al format, Queen Mary ha tirato fuori dal cilindro la super ospite Raffaella Carrà.

La partecipazione del volto storico Rai in uno dei programmi di punta Mediaset ha fatto scalpore, per la singolarità della sua presenza in casa ‘nemica’. In realtà, la prima a infrangere il ‘muro’ tra emittenti è stata proprio Maria De Filippi, che nell’aprile scorso è stata ospite della Carrà nel suo A raccontare comincia tu, su Raitre. Poche settimane più tardi, l’approdo della collega su Canale 5 con un’ospitata spumeggiante.

Nella sua intervista al Corriere, Milly Carlucci ha parlato anche di questo, facendo capire la sua posizione: “Ognuno fa le proprie scelte e va dove vuole. Raffaella non aveva un contratto che glielo impedisse, bene così“.

Scontro Carlucci – De Filippi?

Non ci sarebbe da fare alcuna dietrologia, inoltre, sul rapporto tra le regine dei palinsesti Rai e Mediaset. Nello specifico, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha voluto porre un freno ai rumors sul suo presunto attrito con Maria De Filippi: “La singolar tenzone tra me e lei è frutto dei giornali: la sfida è tra network. Con Maria ci siamo sentite: c’è stima e simpatia“.

A dare la misura di un rapporto lontano dal livore che il gossip vedrebbe cucito intorno, la Carlucci ha anche anticipato una suggestiva ipotesi che riguarda il suo show e la collega: “L’avrei voluta come ballerina per una notte e lei era divertita. Ma era in onda fino a pochi giorni fa. Non poniamo limiti per il futuro, magari un collegamento tra le reti“.

E se dovesse pensare a un ospite dall’estero? Anche in questo caso, le idee sembrano piuttosto chiare e stuzzicano il pubblico: “Penso in grande? Allora Michelle Obama!“.