Nuova vita per Asia Argento, dopo aver chiuso diversi difficili capitoli, come la vicenda Weinstein e Bennett; le recenti liti con l’ex Morgan che l’accusa di essere la causa che gli ha fatto perdere la casa, l’attrice ricomincia e lo fa con Realiti- Siamo tutti protagonisti, un programma che andrà in onda sul secondo canale dal 5 giugno prossimo.

Asia Argento sbarca su Rai 2

Durante la conferenza stampa di lancio del programma, in onda dal prossimo 5 giugno, alle 21.20 su Rai2, Asia Argento si è detta pronta a ricominciare. In Realiti, programma condotto dall’ex Iena Enrico Lucci, l’attrice rivestirà il ruolo di uno dei “saggi”; Carlo Freccero, direttore di Rai 2, si è detto contento della new entry, definendo Asia Argento come un personaggio controverso per il quale nutre una profonda stima.

Che cos’è Realiti

Il programma è stato presentato come una specie di Truman Show dell’informazione, dove un conduttore pazzo è convinto di presentare un reality show (anche se non è così) e tutte le persone che ha intorno sono partecipanti. In ogni puntata, 6 in totale, 8 concorrenti saranno scelti a loro insaputa in base a ciò che pubblicano sui social, si tratta di personaggi noti provenienti da diversi mondi; spettacolo, politica… sono tutti concorrenti inconsapevoli.

Durante la conferenza Carlo Freccero ha spiegato di come il programma metta in luce un’Italia selfie-centrica e narcisista. Un programma sperimentale sul quale casa Rai punta tantissimo. Insieme all’attrice, a rivestire i ruoli dei saggi ci saranno anche il rapper Luce e lo scrittore Aurelio Picca.

Il commento di Asia Argento

Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, l’attrice si è detta pronta a ricominciare. “Nonostante abbia 35 anni di carriera, sono pronta a rimettermi in gioco”, racconta, spiegando di aver “accettato volentieri la proposta di far parte della squadra di Realiti”. Per Asia questo non è solo un nuovo inizio ma una vera e propria “rivalsa e una lotta verso chi parla sempre male di me in ogni occasione”. L’attrice si definisce una persona normale anche se “solitaria e fuori dal coro”, la sua vita ruota intorno al lavoro e ai figli.

La frecciatina contro il mondo dei social

Asia Argento ha prontamente glissato ogni domanda sulle recenti diatribe tra lei e l’ex Morgan. Soprattutto ha spiegato il perché ha deciso di cancellare ogni suo profilo social: “Ho accettato la proposta di essere una dei saggi in questo nuovo programma perché altrimenti sono sicura che sarei finita tra i concorrenti e fogiratevi quante me ne avrebbero detto”. Sulla cancellazione dei profili ha spiegato che si tratta di una decisione presa per non farsi influenzare dal mondo esterno. Mentre sul suo rapporto con Morgan è stata dura: “Non risponderà più a domande sull’argomento, i vostri interrogativi resteranno senza risposte”.