Dani Osvaldo torna al centro dei riflettori dopo la finale di Ballando con le stelle. Le dichiarazione della sua ex, madre delle sue due figlie, hanno fatto molto scalpore. Quella tra l’ex calciatore e Elena Braccini è stata una separazione difficile. Ma adesso sembra essere passato tutto il dolore e la depressione.

Una storia iniziata dopo una lunga resistenza

Anche se Dani Osvaldo ne è uscito sconfitto dalla finale di Ballando con le stelle, l’ex compagna e madre delle sue figlie faceva il tifo per lui. “Credo che vincerà, se lo merita: è il più bravo di tutti. Temo solo Milena Vukotic“, aveva detto la Braccini prima dell’ultima gara. Sì, perché adesso i rapporti tra i due sono più distesi, ma non è sempre stato così. In un’intervista al settimanale Oggi, Elena Braccini a raccontato della travagliata relazione. La loro storia iniziò nel 2007. In quell’anno si conobbero sugli spalti dello stadio Franchi, a Firenze. Lei lavorava come hostess mentre studiava architettura. Si legge su Today che, all’epoca, Osvaldo era fidanzato e lei cedette al corteggiamento dopo una lunga resistenza. Ballarono un merengue e scoppiò l’amore. Proprio per questo il fatto che l’ex calciatore sia arrivato in finale a Ballando non l’ha stupita: “Non mi sorprende: d’altronde, mi sono innamorata di lui vedendolo ballare“, ha confessato l’ex compagna.

Una foto di Elena Braccini pubblicata nel 2016 che la ritrae con il suo ex a Ibiza. Immagine: Elena Braccini/Instagram

La dura separazione

L’amore tra i due portò alla nascita della prima figlia, Victoria, e poi a concepirne una seconda, Maria Helena. Ma proprio mentre Elena Braccini era in dolce attesa arrivò la separazione: “Stetti malissimo, andai in depressione: lui mi lasciò con una bimba di tre anni e un‘altra nel pancione“, ha ricordato l’ex compagna di Osvaldo. La quale, sarebbe riuscita a riprendersi solo grazie al sostegno della figlia Victoria. Il racconto prosegue con altre confessioni: “Era all’apice della carriera e sui giornali uscivano le sue foto con tutte queste donnine. Un supplizio“. Ma la cosa più dura è stata crescere le due bambine senza un padre: “Quando era in Argentina, non rispondeva al telefono, era impossibile parlare con lui“.

Elena Braccini e l’attuale compagno Niccolò. Immagine: Elena Braccini/Instagram

Una nuova occasione per Osvaldo

Poi la riconciliazione grazie alla partecipazione di Osvaldo a Ballando. Si prospetta una nuova occasione per l’ex calciatore di rimediare all’assenza: Milly Carlucci lo chiama a Roma per partecipare al programma come ballerino. “Victoria e Maria Helena, le mie figlie, non vedevano né sentivano il loro babbo da due anni ed ecco che Milly Carlucci me lo porta a Roma, a un’ora e mezza di treno“, ha detto la Braccini. Adesso i rapporti sono migliorati, ha spiegato l’ex compagna: “Le chiama spesso, viene quasi tutte le domeniche a trovarle: è più sereno, maturo. Speriamo duri“.

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. Immagine: Puntata di Ballando con le stelle

Intanto Elena Braccini ha ricostruito la sua vita, crea gioielli molto belli, si prende cura delle sue bambine e ha ritrovato la serenità con un altro uomo, Niccolò, che presto sposerà. Mentre sul fronte relazioni amorose, Osvaldo sembra preferire l’instabilità e gli intrighi, come quello che l’ha visto al centro del gossip con la sua insegnante di danza Veera Kinnunen.