I nomi dei giudici della tredicesima edizione di X Factor sono stati confermati: Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel Romano dei Subsonica. Tre nomi nuovi e una conferma, quella di Mara Maionchi, nonostante sembrava avesse fatto intendere tempo fa un abbandono. Per il nono anno di seguito ci sarà invece Alessandro Cattelan a condurre, mentre Salmo ha dichiarato di aver deciso di rinunciare.

Sfera Ebbasta a X Factor

Mentre la Rai ha posto il veto sulla sua partecipazione a The Voice of Italy, Sky accoglie Sfera Ebbasta dentro X Factor.

La tragedia accaduta nel locale Lanterna Rossa di Corinaldo mentre la folla attendeva il trapper per un concerto e che portò alla drammatica morte di 6 persone, tra le quali 5 minorenni, Benedetta Vitali, Mattia Orlandi, Daniele Pongetti, Emma Fabini ed Asia Nasoni, e una donna madre di 4 figli, Eleonora Girolimini, aveva pesato molto sulla sua esclusione. Secondo i vertici Rai dinanzi alla tragedia il trapper non aveva mostrato cordoglio verso le famiglie delle vittime, non aveva fornito chiarimenti a proposito della vicenda e, infine, i testi delle sue canzoni non erano stati giudicati idonei al servizio pubblico. Tutti questi elementi avevano spinto la Rai a escludere la sua partecipazione al talent canoro della TV pubblica. Come riporta il Corriere della sera, il trapper dall’indiscutibile successo ha commentato con queste parole la sua partecipazione al talent di Sky: “X Factor sarà il microfono attraverso il quale vorrei raccontare chi sono veramente, non quello che gli altri dicono di me. Sarà il microfono che farà conoscere la trap, un genere di cui spesso si parla dicendo cose senza senso, quando il senso è solo uno: è la musica che racconta questi tempi, anche le vite di chi la critica. Di chi la sente e non la ascolta. Ecco, io come giudice, davanti ai ragazzi, anche più giovani di me, non voglio fare questo errore: voglio ascoltarli, non sentirli“. Ma le novità di questa edizione non si fermano qui.

Infatti, il talent si prepara ad accogliere altri due volti nuovi per il programma: Samuel Romano frontman del gruppo torinese di musica elettronica Subsonica e Malika Ayane, cantautrice di successo, più volte premiata al Festival di Sanremo.

Confermata invece l’amatissima Mara Maionchi presente come giudice sin dagli esordi della trasmissione televisiva e che, con il suo carattere irriverente, sicuramente farà in modo che i nuovi arrivati si sentano presto a proprio agio. Una squadra di giudici che appare molto equilibrata e che promette di essere in grado di ben rappresentare tutto il panorama musicale: dalla trap all’elettronica, dal cantautorato raffinato al pop.

Mara Maionchi non rinuncia al talent

Mara Maionchi sarà presente, dunque, anche quest’anno a X Factor in qualità di giudice e, senza di lei, forse, il talent non sarebbe stato lo stesso. La produttrice musicale aveva espresso la volontà di farsi da parte, dopo la scorsa edizione, e ha così commentato il suo mancato addio, con la consueta ironia: “Avevo detto che ero stanca. E quando l’ho detto lo pensavo, ma questo programma mi crea tempesta emotiva tanto quanto gioia e voglia di fare. Alla mia età il lavoro non solamente nobilita ma motiva e… rinfresca. E chi non la vuole rinfrescatina a 78 anni?“. Per quanto riguarda invece la partecipazione di Salmo al programma che in tanti davano per certa, il rapper ha comunicato stamattina in una Instagram Stories di aver deciso di rinunciare.

Credits immagine in alto: Instagram X Factor