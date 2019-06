Stamattina a Venezia una nave da crociera MSC si è scontrata con un battello fluviale nel canale della Giudecca. L’incidente ha causato 5 feriti, persone che nello scontro sono finite in acqua.

Scontro con un battello fermo all’imbarcadero

A quanto pare dalle prime ricostruzioni, la nave “Opera” della MSC aveva avuto problemi tecnici e un rimorchiatore la stava trascinando all’interno del canale. Viste le dimensioni della nave, il rimorchiatore non è riuscito a gestirne la mole e la MSC è finita per scontrarsi con l’imbarcazione fluviale River Countess, ferma all’imbarcadero San Basilio, che aveva a bordo circa 130 persone.

In tutto sono 5 le persone che sono finite in acqua, tra cui un passeggero della Opera. A quanto pare i feriti non sarebbero gravi.

Clima acceso nel lido

In questi giorni il dibattito sulle grandi navi è particolarmente sentito a Venezia, in quanto l’Unesco avrebbe appena dato l’ok all’idea di far transitare le grandi navi a Marghera. Sono molti i cittadini che vedono di pessimo occhio il transito delle navi da crociera nella laguna, per via della pericolosità che comportano e per il disturbo estetico che comportano.