La richiesta di Conte arrivata appena due ore fa è stata rapida e concisa: quella di una maggioranza che lavora insieme, lealmente, per il bene del Paese, altrimenti le sue dimissioni sono dietro l’angolo. Poco dopo è arrivata la replica di Salvini, che si smarca dalle implicite accuse e afferma di stare lavorando per il bene del Paese. Si fa attendere un po’ di più la replica di Di Maio.

Le prime parole di Di Maio

La replica del capo politico del MoVimento 5 stelle Luigi Di Maio è arrivata su Facebook: “Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre sostenuto questo Governo. Lo abbiamo sempre fatto lealmente e crediamo che ci sia ancora tanto da fare e soprattutto un contratto da rispettare. Noi siamo leali, vogliamo metterci subito al lavoro e crediamo che i fatti siano la migliore risposta in questo momento“. Poi presenta i prossimi passi da fare: “Da domani stesso serve subito un vertice di governo in cui vogliamo discutere insieme” tra cui la revisione dei vincoli europei per “abbassare finalmente le tasse agli italiani anche con la Flat Tax“; poi il salario minimo orario; gli aiuti alle famiglie che fanno figli.

Di Maio poi coglie l’occasione per cercare di porre un freno alla messa in discussione del MoVimento e soprattutto della sua figura di leader politico dei 5 stelle: “Ci sono due cose importanti dal punto di vista umano: chiedo finiscano gli attacchi ai ministri del MoVimento 5 Stelle, rispettando il lavoro di ognuno e, siccome nel contratto c’è ancora tantissimo da fare, non è certamente il momento per proporre temi divisivi mai condivisi fuori dal contratto“. Infine ha cercato di rinforzare la posizione del MoVimento sempre più debole rispetto a quella in ascesa di Salvini e della sua Lega: “Questa è l’unica maggioranza possibile e che può servire meglio il Paese. Andiamo avanti con lealtà e coerenza. Dobbiamo cambiare ancora tante cose“.