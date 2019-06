Con il caos scatenato dall’affare Mark Caltagirone, dopo 20 anni emerge un’altra verità che riguarda un “finto” matrimonio di Pamela Prati. A raccontarlo è Max Bertolani, ex campione di football, che con la showgirl ha vissuto un’importante storia d’amore.

Bertolani racconta tutto a Mattino 5, il format quotidiano condotto da Federica Panicucci. Qui l’ex della Prati ha commentato il polverone mediatico che ha improvvisamente travolto la sua Pamela.

20 anni fa un altro “matrimonio”

Nel vedere la Parti rimbalzare dagli schermi tv alle copertine dei giornali, itinerante da salotto in salotto, Bertolani sembra non riconoscere la donna con cui ha trascorso anni della sua vita. “Non riconosco più la mia Pamela, ora è un personaggio completamente diverso” ha detto Max parlando con la Panicucci.

A Mattino 5 si parla del caso Caltagirone

Eppure, nel 1999 anche quando stava con lui, la star del Bagaglino parlò ai giornali di un matrimonio che non ebbe mai luogo. Fu bizzarro, perché quell’anno, all’improvviso, Max si vide raggiunto da innumerevoli messaggi di congratulazioni, da parte di amici e colleghi. Bertolani non ne capiva il motivo, poi non appena gli capitò una rivista tra le mani tutto gli fu chiaro: in copertina c’era la sua Pamela e un titolo che recitava: “Mi sono sposata”.

La reazione di Max

Superato lo stupore iniziale di queste nozze, di cui l’allora compagno di Pamela Prati non sapeva assolutamente nulla, Max le chiese spiegazioni. La risposta di Pamela fu: “Così almeno non ci fanno più domande“.

Max e Pamela ai tempi della loro storia d’amore

Se Pamela appariva calma e completamente inconsapevole della gravità della cosa, Max non tardò a farle conoscere il suo punto di vista. La reazione dell’ex fidanzato della Prati fu immediata. “Le dissi che aveva fatto una cosa gravissima e che a quel punto ci saremmo sposati perché per me il matrimonio è un valore davvero importante. Ma poi finì tutto“.