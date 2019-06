L’occhio impietoso dei social si è posato su uno scatto di Elisa Isoardi in costume da bagno. La conduttrice l’ha condiviso sul suo profilo Instagram, incassando una pioggia di insulti e critiche per il suo presunto sovrappeso. Nel mirino una forma fisica che sarebbe lontana anni luce dal suo consueto appeal, ma c’è anche chi ‘scagiona’ la foto attribuendo i chili di troppo a un’illusione ottica (dovuta, forse, a una posa non proprio ‘felice’). Alcuni commenti sono davvero offensivi: come risponderà?

Il costume da bagno della discordia

Per Elisa Isoardi non è mai stata vita facile sui social. Prima l’ironia sui suoi post dedicati a Salvini, ora le offese sul peso (che non è mai stato un suo problema). A scatenare l’ultima valanga di insulti è stata una foto pubblicata su Instagram, in cui la conduttrice de La Prova del Cuoco si mostra in costume da bagno, seduta in riva al mare insieme a un’amica.

Qualcuno ha lanciato l’affondo sui presunti chili di troppo, e le critiche sono sfociate in terribili commenti (alcuni dal tenore irripetibile). Tra i follower, c’è chi sospetta che sia ingrassata per via della rottura con l’attuale vicepremier, chi ritiene di essere autorizzato a un linguaggio volgare e ingiustificabile.





Elisa Isoardi insultata sui social

Alcune affermazioni spiccano per cattiveria, e per questo riporteremo solo due commenti che rendono comunque l’idea di quanto accaduto sul profilo della conduttrice.

“Quando ti scattano una foto senza filtri e senza photoshop – scrive un utente – e ti rendi conto che sei una plus size chiatta col c**o basso …….. e con i polpacci da cinghiale“.

“Cara Elisa – scrive un altro – sicuramente avrai avuto dei grossi dispiaceri in campo sentimentale, il campo professionale mi pare che ti stia dando enormi soddisfazioni. Perciò mi chiedo? Perché sei ingrassata così tanto? L’estate passata eri una bellezza, ora stai proprio male. Ti prego, mettiti immediatamente a dieta”.

Tra le lame di parole che rischiano di fare molto male, c’è anche chi apprezza la naturalezza della presentatrice e si complimenta per non essere ‘vittima’ del perfezionismo estetico a tutti i costi.

*immagine in alto: fonte/Instagram Elisa Isoardi, dimensioni modificate