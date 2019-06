Il gioco si fa sempre più duro e al Grande Fratello 16 è tempo di scoprire chi saranno i finalisti di questa edizione, oltre a Gennaro. Il primo televoto ha decretato come prima finalista Martina, il secondo Gianmarco e il terzo

Martina seconda finalista

Dopo l’eliminazione di Kikò, nuovi intriganti colpi di scena colpiranno i ragazzi nella Casa del Grande Fratello. Altri due concorrenti infatti subiranno un’eliminazione fulminea nella diretta di questa sera, un ragazzo e una ragazza. Il primo televoto ha stabilito l’eliminazione di Valentina e ha decretato Martina come seconda finalista di questa edizione. La medesima sorte capiterà ai maschietti della Casa che, attraverso lo stesso procedimento, scopriranno il loro destino.

Gianmarco terzo finalista

La palla stavolta passa nelle mani dei maschietti di casa. Enrico viene graziato dal televoto, quindi sono Michael e Gianmarco a contendersi il posto per accedere alla finalissima di lunedì prossimo, mentre l’altro verrà eliminato dal gioco. A spuntarla è Gianmarco, che approda in finale insieme a Gennaro e Martina, mentre Michael è ufficialmente fuori dai giochi. Barbara D’Urso apre poi un ultimo televoto fra Francesca e Daniele (che questa sera non sono ancora stati giudicati dal pubblico) che decreterà l’ultimo finalista di questa edizione.

Daniele quarto finalista

A vincere l’ultimo televoto è Daniele, che batte Francesca e si conquista la finale. I 4 finalisti ufficiali quindi sono Gennaro, Martina, Gianmarco e Daniele, ma non è finita qui: i tre concorrenti rimasti, ovvero Enrico, Francesca ed Erica, rimarranno nella Casa e uno di loro, attraverso il classico televoto settimanale, avrà la possibilità di conquistare il quinto ed ultimo posto per la finale. Il verdetto verrà ufficializzato la prossima puntata, quando andrà in onda la finalissima!