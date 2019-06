Melissa Satta non nasconde la sua gioia per il fatto che il suo ex Bobo Vieri si sia sposato con Costanza Caracciolo e che insieme abbiano avuto una bimba, Stella. La modella e showgirl, d’altronde, non cela la sua riservatezza sulla fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, così come non nasconde un certo fastidio quando qualcuno tenta di invadere la sua sfera più privata: quella della quotidianità con il suo bambino, Maddox.

Melissa Satta contenta per Vieri e la Caracciolo

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si sono sposati in gran segreto dopo la nascita della loro bambina, la piccola Stella. La notizia del matrimonio del suo ex non disturba affatto Melissa Satta che all’ex calciatore è stata legata per lungo tempo, circa 6 anni. A Grazia, la modella ha commentato l’unione tra i due, ricordando quanto, in ogni caso, l’ex calciatore sia stato per lei una persona importante: “Siamo stati insieme quasi sei anni ed è una persona a cui vorrò sempre bene“.

Ma il rapporto che c’è tra Melissa Satta e Bobo Vieri non somiglia a quello che esiste tra Elisabetta Canalis e l’ex calciatore, rimasti molto amici dopo la fine della loro relazione. La modella spiega bene questo aspetto ma sottolinea anche la sua gioia per il fatto che l’ex calciatore abbia creato una famiglia con Costanza Caracciolo: “Non ci frequentiamo per cui non siamo veri amici ma sono davvero contenta si sia sposato con una bravissima ragazza, Costanza Caracciolo, e che abbia adesso una figlia, Stella“.

Boateng capitolo chiuso (e riservato)

Per quanto riguarda la fine del matrimonio che nel 2016 l’aveva legata a Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha deciso di non commentare minimamente la loro separazione, confermata all’inizio di maggio dalla stessa modella e showgirl. I segnali che tra i due fosse finita c’erano stati già a dicembre, durante le vacanze di Natale, trascorse l’uno lontano dall’altra.

Ora, arriva un secco “no comment” sulla fine del loro rapporto a Grazia. Con il calciatore Melissa Satta ha avuto nel 2014 un figlio, il piccolo Maddox. La showgirl si è mostrata tanto riservata riguardo al suo matrimonio quanto rispetto alla sua quotidianità con suo figlio. L’intimità della vita familiare per lei deve essere assolutamente preservata, infatti ha dichiarato: “Mi fa arrabbiare la mancanza di privacy soprattutto quando sono con mio figlio in spiaggia o al parco“.