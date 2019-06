Lunedì 3 giugno è andata in onda un’altra puntata del reality diretto da Barbara D’Urso, il Grande Fratello, che ha visto l’uscita di Michael Terlizzi. Il giovane ha abbandonato la Casa dopo un televoto lampo che lo ha visto scontrarsi con Enrico e Gianmarco.

A commentare l’epilogo dell’avventura del giovane gieffino, il padre, Franco Terlizzi che è stato ospite a Mattino 5 da Federica Panicucci. Ma a dire la sua è anche Barbara D’Urso che ha accolto il ragazzo nel suo studio a Pomeriggio 5.

La reazione del padre

L’immagine che è emersa da Mattino 5 che è ha ospitato l’ex pugile Franco Terlizzi è quella di un papà orgoglioso del proprio figlio. L’ex naufrago si è detto comunque soddisfatto del percorso che ha affrontato Michael all’interno della Casa. La sua avventura è stata disseminata di difficoltà finito immediatamente al centro dell’attenzione per la sua presunta omosessualità e per la sua malformazione al braccio. Eppure, tutto questo secondo il papà lo ha cambiato. “Michael è più forte e più sicuro di se, sono felice. Oggi lo vedo alle 15.00 e me lo abbraccio tutto” ha detto Franco a Mattino 5.

Franco Terlizzi a Mattino 5

Sin dal primo momento Terlizzi Senior ha appoggiato il desiderio del figlio di prendere parte al reality di Barbara D’Urso. “Volevo che andasse al GF per dimostrare chi era” ha aggiunto il personal-trainer dei vip.

Le parole di Barbara D’Urso

Varcata per sempre la porta rossa, Michael Terlizzi, come da profilassi, ha fatto tappa al programma quotidiano condotto da Carmelita, Pomeriggio 5. Qui Barbara ha voluto dargli la sua personale opinione su quella che è stata la sua permanenza nella casa. “Mi dicevano sempre che Michael era in crisi…Poi hai avuto un momento in cui eri paranoico che non ti si sopportava più…Io volevo entrare nella casa per dirti: ‘Michael basta…’Non ti si sopportava più… ” ha dichiarato con schiettezza Barbarella.

Michael Terlizzi a Pomeriggio 5

Terlizzi non ha preso queste parole come una critica, ma piuttosto come un’analisi. Ed infatti ha voluto rispondere alla D’Urso ringraziandola e ringraziando anche gli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. “Barbara devo ammettere che la tua voce, quella di Cristiano Malgioglio e di Iva Zanicchi mi hanno davvero dato una grandissima forza che nemmeno puoi immaginare…”.