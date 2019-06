A poche ore dall’annuncio della fine della love story tra Francesco Monte e Giulia Salemi, fatto proprio da quest’ultima, arrivano le parole di Monte che dice la sua riguardo la rottura.

Una storia la loro iniziata sotto i riflettori dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sotto gli occhi dei fan che si sono spaccati a metà. Una storia definita dalla stessa Giulia Salemi come una favola che purtroppo non ha avuto il lieto fine.

Francesco Monte commenta la rottura con Giulia Salemi

“Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momento della nostra vista e della nostra storia”. Inizia così il post pubblicato da Monte nelle sue Instagram Stories nel quale ha parlato della fine della sua storia con Giulia Salemi. Una fine sofferta, anticipata dall’assenza di quei post che hanno sempre accompagnato i profili della coppia. La fine di una favola, come dice Monte: “Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremmo sempre bene e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene”.

Il post di Francesco Monte su Instagram

L’appello di Francesco Monte ai fan

Francesco Monte si è poi rivolto direttamente ai fan, chiedendo silenzio e rispetto per entrambi e per la situazione, “Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di noi vive tutti i giorni. Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno, fatelo senza giudicare ma con comprensione, accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita. Con affetto, Francesco”.

L’annuncio di Giulia Salemi

Le parole di Francesco Monte seguono quelle della ormai ex Giulia Salemi. L’ex gieffina nelle scorse ore ha postato su Instagram un video nella cui didascalia annunciava la fine della storia d’amore con Monte. Un amore nel quale lei aveva creduto fortemente, “Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima. L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… è così che finiscono gli amori”.