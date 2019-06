Francesca De André è furiosa e non è certo il tipo che interiorizza i suoi sentimenti. Il suo bersaglio numero uno in questo momento è Taylor Mega, esplosiva modella e influencer che di recente è entrata nella casa ma è stata una meteora e ne è uscita poi dopo. Mega ha però fatto in tempo a seminare il caos nella casa, scatenando le ire della De André.

Casa, amore e gelosia

La De André dichiara e ribatte di non essere affatto gelosa di Taylor Mega. Anzi: ha ribadito tutto il suo disprezzo nei confronti della ragazza,a accusandola anche di essere entrata per “sedurre e abbandonare”, come emerso durante una chiacchierata con Martina Nasoni: “È venuta qui a mettere zizzania e poi, io, gelosa di che? Lei è venuta qui a tentare di farsi Gennaro e non ce la fatta!”. Tra i suoi bersagli non ci sarebbe stato solo Gennaro: “Sì, poi, ci ha provato anche con Daniele e non ce l’ha fattaMi dispiace se ti rode il cu..! E poi sono io la gelosa?!”.

Con Gennaro, comunque, le cose sembra siano poi finite senza particolari tensioni: pare infatti che tra lui e la De André siano volati baci appassionati.

Peraltro, la De André avrebbe dichiarato che Taylor Mega non si sarebbe particolarmente sforzata per conoscere e fare amicizia nella Casa: “Sì, poi, ci ha provato anche con Daniele e non ce l’ha fatta. Mi dispiace se ti rode il cu..! E poi sono io la gelosa?!”. Aggiunge anche che ci sarebbe stato un atteggiamento di superiorità ingiustificato nei confronti dei concorrenti. “Ma chi sei per venire a commentare i rapporti di due mesi tra persone che vivono nella Casa? Ma chi sei? Ma che ruolo hai? Ma non ti permettere di parlare di persone che non conosci!”.

Tutti contro Taylor Mega

La Mega era stata vista come un problema anche da un’altra protagonista della Casa, Martina Nasoni, che vedeva la modella come troppo “vicina” a Daniele Dal Moro durante un allenamento: “Tutto sta nelle mani di Daniele: se vuole vivere a lungo va a fare allenamento da un’altra parte. Chi devo uccidere per primo?”.