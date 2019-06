Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non si risparmia mai in termini di metafore quando deve rivolgersi agli italiani. Dopo la sua ultima affermazione però, pronunciata da Salvini nel corso di un comizio elettorale a Foligno, dove descrive gli italiani come i suoi “figli”, si è scatenata l’ironia sul web.

Salvini: “Ho 60 milioni di figli“

Che le frasi di Salvini divengano hashtag nonché preda della feroce ironia del web non è affatto la prima volta. Si agita in queste ore sui social un’ondata di sarcasmo-scherno nei confronti del vicepremier della Lega che ha del tutto sdoganato gli utenti più audaci.

In particolare, in questi momenti tutto sta ruotando attorno ad una specifica frase pronunciata da Salvini nel corso di un comizio a Foligno, mentre si esprimeva sulla procedura di infrazione, giunta ieri dalla Commissione europea, per l’eccesso di debito dell’Italia: “Infrazione? Ho 60 milioni di figli da sfamare“.

#60milioniMenoUno

In poche ore sui social si è scatenata l’ironia, feroce, del web che si è sentito chiamato in causa in qualità di “figlio di Salvini”. Al grido di #NonsiamofiglidiSalvini e di #60milioniMenoUno si è scatenata la bufera: “Non vorrei creare allarmismi ma a giudicare dalla quantità di cogl**ni che incontro in giro Salvini un buon 10/20 milioni di figli potrebbe averceli veramente“.

Non vorrei creare allarmismi ma a giudicare dalla quantità di coglioni che incontro in giro Salvini un buon 10/20 milioni di figli potrebbe averceli veramente#60MilioniMenoUno — Genio78 (@Zziagenio78) June 6, 2019





Il dissacrante umorismo non si è fatto attendere: “Non sono tua figlia. Non sono tua familiare. Non sono tua parente. Non sono tua amica. Non sono tua conoscente. Non sono una che ti ha votato né ti voterà mai. Tu non mi rappresenti”; “Da oggi userò l’espressione ‘sei un figlio di Salvini’ come insulto pesante“; “I 49 milioni non ti bastano per mantenerci tutti, io ti tolgo una bocca da sfamare, non contarmi“; “Ho bisogno di un avvocato che mi aiuti a togliergli la patria potestà“.

Salvini: "I miei figli sono 60 milioni di italiani". Ho bisogno di un avvocato che mi aiuti a togliergli la patria potestà#60MilioniMenoUno — Che Gue Gabbo 🌋🌍 #facciamorete (@GabrieleGabbo81) June 6, 2019





“Forse Salvini è convinto che con 60 milioni di figli gli spettino 49 milioni di euro di assegni familiari“; “Salvini dice che i 60 milioni di Italiani sono suoi figli. Dev’essersi riprodotto per scissione binaria, come i batteri“; “Il capitone ha trovato la giustificazione per i 49 milioni rubati: tengo famiglia“.

Salvini dice che i 60 milioni di italiani sono suoi figli.

Dev'essersi riprodotto per scissione binaria, come i batteri.#ottoemezzo #Salvini #60milionimenouno — Carlo (@EmiLu90) June 5, 2019





Il capitone ha trovato la giustificazione per i 49 milioni rubati: tengo famiglia.#60MilioniMenoUno https://t.co/rQE7Jqg4xI — Mr. Wolf 🇪🇺 (@Lapomacho) June 6, 2019