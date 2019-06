Aurora Ramazzotti è volata a Mykons, vacanziera isola greca, per iniziare al meglio questa estate. Insieme a lei anche l’inseparabile amica Sara Daniele e il fidanzato Goffredo Cerza. Il terzetto si diverte in spiaggia e la figlia di Michelle Hunziker mostra la sua “tintarella di luna” nelle Stories, lamentandosi del suo candore. Sull’isola greca c’è anche Marco Carta, confermandosi così come una delle tappe preferite dai giovani vip.

Aurora e Goffredo sempre più uniti: la dedica

Dopo aver festeggiato i 23 anni di Sara Daniele con una festa a tema “trash”, le amiche sono andate in Grecia a godersi le vacanze. Presente anche Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti super romantico: lo studente di Ingegneria ha postato una foto proprio al party di Sara Daniele con una bella dedica per la sua Aurora, del quale sembra cotto a puntino. “2* anni scivolati in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche di più… Fredo e Rora“, scrive su Instagram, citando la canzone di Raf Infinito.





Anche tra Cerza e Sara Daniele c’è un bel rapporto, come mostrano le varie foto che li vedono molto uniti, sia alla festa di compleanno sia in Grecia: “I miei due amori“, commenta nelle Stories la figlia di Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti: relax con Sara Daniele in Grecia

Da una spiaggia cristallina a un sushi con gli amici passando per un aperitivo godendosi il panorama di Mykonos. Aurora e la sua truppa sembrano partiti alla conquista dell’isola, sfoggiando costumi tattici, dall’intero della Daniele “copri panza“, al bikini bianco della Ramazzotti per attenuare il candore della sua pelle.

Le Stories di Aurora Ramazzotti e Sara Daniele

Immancabili le foto sugli scogli, con Aurora in posa che ringrazia Sara Daniele per aver sfidato le pietre appuntite pur di farle “la foto perfetta”. I commenti di amici e parenti non mancano e spicca quello di Marica Pellegrini, compagna di Eros Ramazzotti da ormai 10 anni.