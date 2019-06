Marisa Laurito senza filtri ai microfoni di Caterina Balivo, ospite del suo talk Vieni da me. L’attrice ha svelato alcuni retroscena della sua storia, a partire dal mancato matrimonio con il compagno. Nella sequenza di ‘domande al buio’ proposta dalla conduttrice, non si è sottratta dal fornire alcune risposte che hanno dipinto un ritratto (in parte) inedito del suo vissuto. Qual è la ragione del rifiuto di salire sull’altare? Lei ha una precisa idea sulla questione.

Niente matrimonio per la Laurito

Marisa Laurito non si sposa e non sembra averne la minima intenzione. L’attrice ne ha parlato serenamente ai microfoni di Vieni da me, durante le ‘domande al buio’ proposte dalla trasmissione.

Ha una grande storia d’amore in corso, che va avanti da circa 20 anni, e della quale ha parlato in termini molto teneri ma disincantati. Il compagno, l’ex imprenditore Gianpiero Pedrini, è un punto di riferimento fondamentale nella sua vita, ma la loro unione non si è mai tradotta in un matrimonio.

Niente nozze, ma perché? La Laurito ha raccontato di essere sempre stata contraria. Una posizione netta che aveva anche puntualizzato davanti a suo padre: “Gli dissi che non mi sarei mai sposata“.

Nozze? Sì, ma per finta

C’è un altro dettaglio che molti non conoscevano, e riguarda le sue ‘finte nozze’. Qualcosa di lontano dall’affaire Prati – Caltagirone, ma comunque molto singolare. Marisa Laurito ne ha parlato al settimanale Oggi, spiazzando tutti.

“Una volta, da ragazza, mi sposai anch’io per finta, ma è una cosa che nulla aveva a che vedere con questa storia di agenti, soldi, ospitate, spettacolo. Lo feci per mio padre: convivevo con un ragazzo e lui questo non lo sopportava“.

Sarebbe stata proprio la severità del papà a spingerla a inscenare le nozze con l’allora fidanzato, e la verità sarebbe emersa soltanto dopo tanto tempo: “In famiglia inscenammo per gioco un finto matrimonio per metterlo tranquillo. Venne a saperlo dopo anni“.