La vita di Pamela Prati ormai è diventata un tale oceano di misteri che c’è chi, per scovare la verità, è andata alle radici. Le radici, nel caso di Pamela Prati, sono ad Ozieri, suo paese natale, dove sono molti coloro che ancora le vogliono bene e ricordano la sua infanzia e adolescenza.

Nel raccontare aneddoti e fatti di 40 anni fa, pare siano emerse anche alcune verità che la bella Pamela aveva nascosto, o sulle quali aveva costruito una realtà alternativa. Tra le bugie raccontate, ci sarebbe una quella dell’identità di suo padre, che la showgirl aveva sempre detto si trattasse di un ballerino di origini spagnole.

Ad Ozieri, tra chi conosceva Pamela

Ad andare a scoprire la giovinezza di Pamela Prati è Chi. Gli inviati del settimanale di Alfonso Signorini si sono recati nel paese dell’entroterra sardo, per scoprire che lì vive ancora parte della famiglia di Pamela Prati, nata Paola Pireddu: c’è Lorenzo, il fratello (che tutti chiamano “Pamelo”) e ci sono le sue sorelle. La famiglia della showgirl viene descritta da tutti con affetto: “La loro era una famiglia umile, con tanti fratelli, ma molto dignitosa” dice un cittadino. Anche sull’ex attrice ci sono solo parole positive: quando filava con Mirco, il suo ragazzo di allora, era molto riservata. Non è mai, ma proprio mai stata chiacchierata, qui a Ozieri”.

Il padre non sarebbe di origini spagnole

Insomma: umiltà e normalità, e non caos ed esotismo nella vita della giovane Paola Pireddu. Il padre era conosciuto da tutti e tutti lo ricordano con un soprannome decisamente strano: Piscittu Murtu: “In paese lo chiamavano Piscittu Murtu, “Pescetto morto”, per antifrasi era un po’ il Rocco Siffredi di Ozieri. E ha fatto solo figlie bellissime”. Sulle origini spagnole, però, pare che fu proprio il padre della Prati a smentire: “Un giorno eravamo andati insieme a caccia al cinghiale”, racconta Antonio Farina a Chi, “e parlammo proprio di questo. Io avevo saputo questa cosa e gli dico ‘Ma dai, Piscittu, allora sei esperto di flamenco?‘ e la sua unica risposta fu “Ma che, manco conosco il tango…”.

Nonostante se ne sia andata, nonostante le fantasie sul padre, ad Ozieri tutti amano Pamela Prati: “Una volta l’ho incrociata in aeroporto ma ha finto di non vedermi, non ha nemmeno alzato al testa” racconta un’ozierese: “Peccato. Ma comunque è nata qui da noi, siamo di famiglia“.