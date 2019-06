La serata che tutti aspettavano, il varietà che ha conquistato gli italiani, è andato in onda su Rai 1 ieri sera. Buon Compleanno…Pippo è stata una festa per tutti, non solo per il festeggiato, Pippo Baudo. Tanti gli artisti che hanno preso parte alla trasmissione, e tantissimi i messaggi di auguri per il conduttore instancabile, volto di alcuni dei programmi più noti della tv nazionale.

La partecipazione di Lorella Cuccarini

Al programma Buon Compleanno…Pippo, che ha tenuto incollati allo schermo oltre 4 milioni e 200mila spettatori, tra i tanti, ha preso parte anche Lorella Cuccarini. E la sua presenza è stata notata da tanti fan che in queste ore sui social network la acclamano. Vederla ballare sul palco ha suscitato molte emozioni nel pubblico a casa che ora vorrebbe tanto rivederla in un programma tutto suo. La conduttrice stessa, su Twitter, ha commentato così la bella serata: “Una notte magica… Tante emozioni… In una serata che non dimenticherò mai. Ti voglio bene, Pippo“.

Una notte magica… Tante emozioni… In una serata che non dimenticherò mai.

Ti voglio bene, Pippo❤️ @RaiUno #BuonaCompleannoPippo pic.twitter.com/TeS7rhPLLj — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) 7 giugno 2019

Alcuni dei cantanti per Pippo

Tanti gli artisti che hanno cantato per il loro amico Pippo Baudo. Jovanotti, Giorgia, Gigi D’Alessio, tutti hanno voluto esibirsi, emozionando il conduttore e i telespettatori. Giorgia gli ha dedicato “Come saprei“, brividi in studio, tutto il pubblico in studio ha cantato con lei, stringendosi, metaforicamente, in un grande abbraccio attorno a Baudo. Anche la cantante ha voluto lasciare un messaggio su Twitter scrivendo: “Emozione grandissima. Grazie! Buon compleanno Pippo nostro“.

Gigi D’Alessio ha raccontato del ricordo più bello che conserva di Pippo. Il cantante aveva appena partecipato al Festival di Sanremo nel 2000 con il brano “Non dirgli mai“. “Tornato da Sanremo fui accolto da un grande calore dei napoletani, che mi organizzarono una festa“, ha detto D’Alessio. Così venne organizzato un concerto in piazza del Plebiscito a Napoli, molti artisti rifiutarono l’invito a partecipare, tranne Baudo. Il cantante napoletano, ha ricordato scherzosamente: “Chi diceva di avere la gastrite, chi non aveva fatto il bollo della macchina“, e ha aggiunto: “Mi sentivo un po’ circoscritto, ghettizzato“. Poi chiese proprio al conduttore e “Pippo accettò di venire, rifiutando anche il rimborso dei soldi del treno, per venirmi a portare il caffè sul palco davanti a 200mila persone“. Gigi D’Alessio ha concluso dicendo: “La televisione dovrebbe dire mille volte grazie a Pippo Baudo, perché tu sei la televisione“.

Laura Pausini in collegamento

Anche Laura Pausini deve molto del proprio successo a Pippo Baudo. Legatissima al conduttore, prima dello spettacolo di ieri sera ha pubblicato un tweet in cui dice: “Oggi è il 7 giugno, è il compleanno del mio amato Pippo Baudo. Tantissimi auguri! Stasera guardiamo tutti il tuo programma su Rai1“. Durante la serata dedicata al conduttore è intervenuta in collegamento scusandosi per non essere lì fisicamente. Prima di raccontare il suo ricordo legato a Pippo e all’edizione di Sanremo dal quale iniziò la sua fama internazionale, la Pausini si è commossa e ha detto: “Che roba, dopo così tanti anni“.

Tanti auguri, adorato #PippoBaudo! Sei sempre nel mio cuore con immensa gratitudine.

Stasera su @Rai1.#BuonCompleannoPippo pic.twitter.com/JtkH6mjUux — Laura Pausini (@LauraPausini) 7 giugno 2019

Anche programmi e personalità politiche

Tutti, ma proprio tutti, hanno voluto dedicare un pensiero al Pippo nazionale. La pagina social di Che Tempo che fa ha pubblicato una foto con una frase pronunciata da Baudo durante una puntata della trasmissione: “La prima volta che ho visto una tv ho detto: dentro quell’apparecchio lì ci voglio stare. E così è stato“.







Non solo il mondo dello spettacolo, anche personaggi della politica, come Nello Musumeci, il presidente della Regione Siciliana, ha voluto fare gli auguri al conduttore. Entrambi sono originari di Militello in Val di Catania. Musumeci ha raggiunto telefonicamente Baudo e gli ha detto: “Buon compleanno a un eterno giovanotto“. Lo ha anche invitato a trascorrere una giornata a Palazzo d’Orleans. Insomma, una bellissima giornata per Pippo Baudo che ha festeggiato splendidamente i suoi 83 anni e i 60 di carriera, ammettendo: “Tutto quello che volevo fare l’ho fatto! Grazie al cielo, mi hanno sempre accontentato. Non ho rancori, amarezze o rimpianti. Ho solo gioie“.