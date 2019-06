Selvaggia Lucarelli, la penna più indiavolata d’Italia ha un matrimonio alle spalle e una lista ben nutrita di fidanzati, alcuni anche eccellenti, ma ha trovato l’amore finalmente ed è felice.

L’incontro fatale all’Isola dei famosi

Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo si sono conosciuti all’Isola dei Famosi nel 2007. Lei era ospite fissa in studio come opinionista del programma, mentre il padre di Laerte, il noto Adriano Pappalardo era un concorrente quell’anno.

Il loro è stato un amore travolgente e la stessa Selvaggia ha ammesso di essere rimasta incinta del loro figlio Leon oggi tredicenne, dopo soli 5 mesi e dopo 8 si sposavano.

Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo, ai tempi della loro storia

Ma il matrimonio tra loro dura appena tre anni e decidono di lasciarsi, ma non certo senza strascichi. Inizia infatti per loro una vera e propria battaglia legale. La Lucarelli ha sempre tenuto a precisare che il contenzioso tra i due ex coniugi ha al centro motivazioni economiche e non certo il figlio della coppia.

La battaglia legale tra Selvaggia e il rampollo dei Pappalardo

Nel 2013 Selvaggia Lucarelli decide di denunciarlo per mancato rispetto dei termini della separazione, non versando il mantenimento al piccolo Leon. Accuse poi contestate dal legale di Pappalardo che invece afferma che il suo assistito non solo ha versato il mantenimento a Leon, ma anche liquidato tutti gli interessi sulla cifra.

Sevaggia Lucarelli ai tempi del legame Laerte Pappalardo con il piccolo Leon

Nel 2017 durante un’intervista della Lucarelli su Diva e Donna, questa ultima parla dei rapporti incrinati anche con il suo ex suocero nonchè nonno di suo figlio Leon: “Non mi saluta da anni. Non mi perdona di aver voluto la separazione con il figlio“. E su Laerte aggiungeva: “Credo venda scarpe su eBay. Di sicuro non ho mai pensato che dovesse mantenermi“.

L’incontro fortunato con Lorenzo

Era la fine del 2015 e Selvaggia viene beccata in compagni di un giovane ragazzo con la barba. Lui si chiama Lorenzo Bigiarelli e di mestiere fa lo chef e il blogger di cucina. Lei all’inizio era titubante nell’intraprendere un rapporto con lui, perché la differenza di età tra i due è notevole, 16 anni che facevano pesare la differenza tra i due stili di vita.

Ecco le parole di selvaggia rispetto all’inizio della loro storia:”La differenza di età si sentiva negli stili di vita. Io mi svegliavo alle 7.00 per portare Leon a scuola, lui dormiva fino a mezzogiorno perché magari la notte prima aveva studiato per un esame o aveva fatto serata. Io inizio ad allontanarmi, ma lui insiste: la cosa che mi piace di lui è che investe sui sentimenti. Si è esposto, anche a rischio di qualche figuraccia. L’ho ritrovato dopo qualche giorno di silenzio davanti a casa con un cartello e delle rose su cui c’era scritto: “Stasera stai con me“.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Bigiarelli

Una storia che avanti tra i due da più di tre anni e mezzo e adesso convivono a Milano insieme al figlio di lei Leon, oggi adolescente e problematico come tutti. Metterà in difficoltà la agguerrita dalla penna avvelenata?