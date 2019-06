Nadia Toffa è arrivata al giro di boa dei 40. Un compleanno che, per molti, segna inequivocabilmente l’inizio di un periodo di riflessioni, di esami personali, di considerazioni. I quarant’anni sono l’età della presa di coscienza e dei bilanci. E quando l’ultima parte della tua vita è stata segnata da una malattia che pone il tuo futuro sotto un punto di vista tutto nuovo, il peso dei 40 si fa sentire ulteriormente. Lo sa bene la conduttrice de Le Iene che ha “celebrato” sui social il traguardo tanto importante…

Auguri social

Nadia Toffa non ha mai mollato i social durante la lunga convalescenza e l’estenuante battaglia che sta ancora combattendo. Anzi, ha intensificato la sua comunicazione con scatti sorridenti, realisti, a volte anche un po’ amari. Un filo diretto coi suoi fan, sempre più apprensivi e desiderosi di aggiornamenti, che la Toffa non ha mai risparmiato. Dopo aver ringraziato pubblicamente il suo amico e medico che l’ha rimessa in piedi, Nadia Toffa riflette sulle 40 candeline: “Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni…ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore”.

Nadia Toffa

Come sta oggi Nadia Toffa?

Intanto, da oltre un anno, la Toffa sta continuando a lottare contro il cancro che, dopo una prima fase di ripresa, qualche tempo fa è tornata. La conduttrice de Le Iene ha dovuto affrontare diversi cicli di chemioterapia ma non ha mai abbandonato il sorriso, anche in seguito ad alcuni segnali piuttosto incoraggianti. La Toffa ha infatti abbandonato la parrucca e, dopo pausa dal programma, è tornata in onda dicendosi felice di riconoscersi allo specchio. “Non voglio dire che sia guarita, ma è un bel segnale”, ha dichiarato la conduttrice. E allora Buon Compleanno Nadia: cento di questi giorni.